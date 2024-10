La CAPA lance un comité consultatif pour revitaliser la ruralité du Pays Ajaccien

La première réunion du nouveau comité consultatif de la ruralité s'est tenue ce mardi après-midi au Centre Intercommunal Socioculturel et Sportif de Peri. Sous la présidence de Xavier Lacombe, Vice-Président de la CAPA et Maire de la commune, cet événement a rassemblé l’ensemble des partenaires impliqués dans le développement rural.



Mise en place en décembre 2023, le Schéma de Développement Agricole et Rural 2030 vise à améliorer les pratiques agricoles et les conditions de vie des habitants des communes rurales. Face à des enjeux environnementaux croissants, la CAPA a actualisé ce schéma pour répondre à la vitalité agricole du Pays Ajaccien. « Ce comité consultatif s'inscrit dans notre schéma de développement. Notre objectif est de valoriser notre territoire, notamment dans le domaine agricole et biologique. Contrairement aux idées reçues, la CAPA est un territoire à forte vocation agricole, sur l’ensemble de ses dix communes. Nous voulons mettre en synergie tous les acteurs du monde agricole pour redynamiser cette vocation. » explique Xavier Lacombe.



Quatre priorités ont été définies pour l'avenir : intégrer l’agriculture dans les politiques publiques, gérer le foncier et l'eau, aborder la précarité alimentaire et renforcer les partenariats. Dans cette optique, plusieurs initiatives sont déjà en cours, notamment l'Espace-Test Agricole, la préservation des fruitiers anciens (projet Tempi Fà), un distributeur automatique de produits locaux, ainsi que des concours photographiques et culinaires.



Le maire de Peri a souligné l'importance de préserver l'identité rurale de la commune : « La ruralité est un enjeu crucial. Nous ne sommes plus des communes périurbaines, mais bien des communes rurales. Il est essentiel de protéger nos terres agricoles. Dans le cadre de notre Plan Local d'Urbanisme, nous avons créé une Zone Agricole Protégée (ZAP) pour sanctuariser ces terres, qui ont été trop souvent grignotées. Aujourd'hui, nous limitons les permis de construire à dix par an pour mieux sauvegarder notre vocation agricole. »



Cette réunion a également permis de dresser un premier bilan des actions menées et de définir les orientations futures pour la mobilisation partenariale et citoyenne. Pour encourager une dynamique collective autour des projets, le comité s'appuiera sur une plateforme numérique participative (https://jeparticipe.ajaccio.corsica/fr-FR), qui compte déjà plusieurs dizaines d'inscrits. « Nous souhaitons être plus proches de nos partenaires et de la population. Avant de lancer des projets, nous les présenterons sur la plateforme pour recueillir les avis des habitants. Cela favorisera un travail participatif et constructif pour notre territoire. » a expliqué Cécile Bianchi, Directrice de l’identité rurale agricole et de l’alimentation durable à la CAPA qui espère ainsi augmenter le nombre d'inscriptions sur cette plateforme à plusieurs centaines de membres.