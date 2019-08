La Bucciata Bastiaccia entre, déjà, dans sa phase finale !

En prélude à cette apothéose, Jean-Dominique Fieschi, Vincente Hernandez et Jean-Dominique Fieschi Junior ont remporté le concours de famille/ Trophée Communauté d'Agglomération de Bastia/ Trophée Crédit agricole de la Corse et la doublette bordelaise Chris Helfrick et Claudio William ont raflé le Concours Promotionnel / Trophée « Cità di Bastia » / Challenge Antoine Giacomi, en s’imposant face à Pierrick Leonardi et Fernand Molinas.





Et puis beau succès pour le concours people qui a rassemblé 28 triplettes.

Au bout de la nuit des étoiles, Henri Lacroix, Sam et Paul Luiggi, ont détrôné les tenants du titre Patrizia Gattaceca, Jean-Michel Querci et Jean-Michel Pucinelli !

Un beau moment où la macagna a été omniprésente.