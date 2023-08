La Balagne au rythme des 23e Rencontres de Musiques Classique et Contemporaine de Calenzana

Pour cette édition 2023, la programmation se veut ambitieuse et variée, invitant à la découverte, depuis les influences du Proche-Orient de Canticum Novum, jusqu’aux aux sonorités gaéliques de Kila. « Cette année, nous nous offrons le luxe de nous surprendre et, nous l’espérons, de surprendre aussi le public » souligne Jean Sicurani, Président et Directeur artistique de la manifestation. « Aussi n’ayons pas peur d’exprimer la dureté du monde ou d’en célébrer la beauté ! Dans le creux de ces voix et musiques qui se racontent, il y a en même temps la douceur d’une réponse qui se prépare. Saurons-nous l’écouter ? Elle invite à la légèreté de la fête, à la transformation de soi, toujours avec cette poésie ou les interprètes donnent le meilleur d’eux même et montrent le chemin pour que votre imagination tutoie les étoiles ».Comme pour chaque édition depuis 23 ans, la moitié des concerts sera en accès libre*, l’occasion de découvrir ou redécouvrir les classiques de Chopin, Beethoven, Tchaïkovski, Mozart, Vivaldi, Bach... et ce dans une grande diversité d’interprétation, par des artistes de tous horizons, artistes résidents et invités.En ouverture le merveilleux conte symphonique de Serge Prokofiev : « Pierre et le loup » par les artistes résidents.La suite de la programmation, voir programme, offre l’occasion de visiter, dans le sillage musical des Artistes Résidents, des villages corses de caractère : Cassanu, Costa, Speloncato, Zilia...Alexandre Kantorow, Canticum Novum, l’ensemble vocal Gyptis et Bénédicte Pereira, Jonathan Pilate, Maroussia Thauvin, Julia Knecht, Olivier Cangelosi, Aurélien Pascal, Kila, Liya Petrova, Louise Cournarie, Renaud Capuçon, Guillaume Bellom, Mathis Korszuk, Quatuor A’dam, Frederico Bracalente.Denis Pascal (piano), Marie-Paule Milone (violoncelle, chant), Éric Lacrouts, Simon Milone, Elsa Moatti (violons), Gabriel Pidoux (hautbois)...