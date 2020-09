La 41ème promotion de l'Ira de Bastia fait sa rentrée masquée

Traditionnel discours du directeur dans l'amphithéâtre, présentation de l'équipe pédagogique... les 80 nouveaux élèves de l'institut régional d'administration de Bastia ont été accueillis dans les règles de l'art ce mardi 1er septembre, avec une petite nouveauté tout de même : le port du masque.



"Aujourd'hui nous sommes fièrs d'accueillir ces élèves car en raison de la Covid nous avions peur de ne pas pouvoir organiser les épreuves.", confie le directeur, Gérard Clerissi. Il faut dire que cette 41ème promotion a passé les concours d'intégration dans des délais très courts, en 3 mois au lieu de 7 et dans un contexte sanitaire inédit. Il étaient 245 aux oraux à Bastia en juin dernier.



5 corses rejoignent la promotion



Si la 40ème promotion avait vu son pourcentage de femmes baisser, ce nouveau groupe en est composé de 58,7%.

D'autre part, sur les 80 élèves, 5 sont corses et viennent de Porto-Vecchio, Ajaccio, Vivario, Ghisonaccia et de Pietracorbara. Les insulaires représentent 6,25% des futurs fonctionnaires, un taux remarquable par rapport aux années précédentes même si parmi ces prochains cadres de la fonction publique, 25% viennent toujours de région PACA et 24% d'Occitanie.



40 d'entre eux sont issus du concours externe, 31 du concours interne et 9 du troisième concours (personnes venant du secteur privé), des chiffres assez stables. A noter que pour cette session 1 346 candidats s'étaient initialement inscrits aux épreuves.



Des emplois en Corse



Les nouveaux arrivés succèdent à ceux de la promotion "Albert Camus" dont 50 ont été affectés en région parisienne, 33 en province dont 30 dans la région grand sud et 2 dans les Dom-Tom. A noter que 3 ont été affectés en Corse. Une élève à la préfecture de Haute-Corse, un au ministère de la transition écologique à la protection du littoral et un autre à la cohésion des populations en Haute-Corse. Des postes assez rares puisque dans la promotion 39, personne n'avait été affecté sur l'île.



Pour leur semaine d'intégration les nouvelles recrues seront reçues par le maire de Bastia, Pierre Savelli, et participeront à la traditionnelle visite de Bastia et du Parc Galea.