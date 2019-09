La 39ème promotion de l'IRA fait sa rentrée avec un nouveau directeur et une nouvelle organisation

Cette année, dans l'amphithéâtre les élèves de l'institut régional d'administration étaient presque deux fois moins nombreux que l'année passée. En cause, la réforme entrée en vigueur dès ce lundi dans les 5 IRA de France. Gérard Clerissi, le nouveau directeur de l'IRA de Bastia a lui aussi effectué sa rentrée ce lundi matin. Lors de sa présentation, l'ancien professeur agrégé de sciences sociales, a félicité l'ancienne administration pour le travail de réforme réalisé.



Une réforme très attendue

Depuis 2017, l'administration de l'IRA travaille à la mise en place de la réforme sur l'organisation de la formation initiale. Cette 39ème promotion inaugurera la nouvelle configuration de cours qui consiste à passer six mois à l'IRA en formation initiale puis six mois en seconde période probatoire où l'élève intègre une administration.



Désormais cette période remplace le stage de deux mois qui existait auparavant.

Ce changement entend professionnaliser les élèves pour qu'ils deviennent selon les mots de Gérard Clerissi "de véritables collègues au sein des administrations".

L'IRA accueillera deux promotion par an, une première de septembre à mars et une seconde à partir de mars. Il y aura ainsi deux concours par an.



Autre changement important, les élèves auront désormais un parcours individualisé en fonction de leur cursus précèdent l'intégration de l'IRA. "On veut faire du sur-mesure, plus du prêt à porter avec nos élèves pour que leurs compétences acquises auparavant ressortent vraiment. On appelle cela l'approche par compétence." explique Gérard Clérissi.



Cette 39ème promotion est particulièrement féminine avec 58 femmes pour 24 hommes, "un taux de féminisation nettement supérieur qui ne ressemble en rien à celui de l'ENA" rappelle Gérard Clerisssi.

Parmi ces futurs cadres de la fonction publique, 41 d'entre eux sont issus du concours externe, 32 du concours interne et 9 du troisième concours (personnes venant du secteur privé). Sur les 82 élèves, seulement deux sont Corses. L'année dernière ils étaient plus d'une dizaine dont 5 qui ont obtenu un poste en Corse.