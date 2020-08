La 11ème édition de la Corsica Classic toutes voiles dehors!

Les amateurs de voiliers classiques largueront les amarres ce mardi 25 août de Bonifacio pour jeter l’ancre le mardi 1er septembre à Saint-Florent. Cette course en mer est une régate itinérante qui allie élégance, sport, fair-play et aventure autour de la Corse. Elle s’inscrit dans la tradition des belles régates méditerranéennes de voile classique.





Avec les « Régates Napoléon », qui se sont tenues du 20 au 25 juillet à Ajaccio, elle se positionne comme la première course de voiliers classiques sur l’Île de Beauté et comme la première régate à ouvrir le bal des rassemblements en Méditerranée. En effet, en raison de la crise du COVID-19, toutes les épreuves ont été annulées ou décalées à l’automne.





La régate, qui s’inscrit dans le circuit officiel organisé par le Comité International de Méditerranée et l’Association Française des Yachts de Tradition (AFYT), est ouverte à tous les yachts de tradition jaugés CIM et les « Esprits de tradition » jaugés IRC 2020.





En 10 ans, une centaine de yachts classiques, parmi les plus beaux au monde, ont déjà participé à la Corsica Classic. Et cette année, le «casting» sera historique avec près de 30 voiliers d’exception présents : Les fidèles, comme SY Skylark, propriété de Tara Getty qui sera également accompagné de son motoryacht classique de 1938, Bluebird. SY Vistona, propriété du Duc Gian Battista Borea d’Olmo, grand favori italien dans sa classe, qui totalise 9 Corsica Classic à son actif, SY Saint-Christopher, gagnant des Voiles de Saint-Tropez 2018 dans la classe Classique, SY Eileen, gagnant overall de la Corsica Classic 2019 - classe Epoque Marconi-, aux côtés de SY Hygie et SY Olympian, triple vainqueur overall de la Corsica Classic….





La classe Esprit de Tradition, voiliers de construction récente au look vintage, annonce aussi une belle joute navale entre chevronnés que sont SY Mr Fips et SY Scherzo. A noter le grand retour de SY Hild 1899, entièrement rénové.

Tania Young, présentatrice météo et animatrice de télévision («Faut Pas Rêver», «Télé Matin» … ), sera la marraine de cette course pour la septième année consécutive. On ne change pas une équipe qui gagne !





Parmi les moments forts de cette édition 2020, le mercredi 26 août où les équipages de la Corsica Classic se positionneront sous les fortifications de Bonifacio. Et puis à l'initiative du Port de Saint Florent, de la Corsica Classic et des associations Corsican Blue Project et Water FAmily, une action de collecte en mer aura lieu durant les trois derniers jours de la Corsica Classic, de Bastia à Saint Florent. Ainsi, dans la zone du Parc Marin du Cap Corse et des Agriate, le nouveau chalut Manta conçu par l'association Corsican Blue Project prendra le large pour une collecte de macro et micro-plastiques les 30, 31 août et 1er septembre.

Des actions sont également prévues à terre avec des stands de sensibilisation à l'arrivée de la Corsica Classic, sur le port de Saint Florent où seront effectués le tri, le comptage et la pesée des déchets collectés. En étroite collaboration avec le Parc Marin et la Station Stareso cette opération sera suivie scientifiquement. Les associations ont également travaillé sur une charte environnementale qui sera remise dès le départ à l'ensemble des navigateurs de la Corsica Classic et suivie tout au long de la régate, avec un prix environnemental remis à l'arrivée.





Comme ils le font depuis 6 ans, les organisateurs accueilleront sur la régate l’Association «SOS Cancer du Sein » et ses Régates « Rose ». Des femmes atteintes de cancer du sein ou en rémission participeront ainsi à la course à bord des yachts lors de la régate à Saint-Florent, le mardi 1er septembre. Ces étapes permettront à ces femmes de vivre un moment d’exception et de partage avec les équipages qui les aideront à prendre et trouver leur place à bord.