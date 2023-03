L’union sacrée pour le maintien de la maternité de Porto-Vecchio

« La motion sera finalisée en début de semaine et présentée à la prochaine session des 29 et 30 mars. Elle réaffirme la nécessité du maintien de la maternité de Porto-Vecchio », dévoile Danielle Antonini. « Tous les groupes sont d’accord pour dire qu’il faut maintenir cette clinique. Les maternités d’Ajaccio et Bastia sont à plus de 2h30 de route minimum », souligne-t-elle en notant les dangers que cet éloignement pourrait faire courir aux futures mères et à leurs enfants. Elle pointe aussi « le côté psychologique de l’éloignement de la famille » qui « n’est pas négligeable ». « La maternité a de plus toujours très bien fonctionné malgré son nombre restreint d’un peu plus de 200 accouchements par an. Il n’y a jamais eu d’évènement indésirable grave, comme cela a été remarquée par la directrice de l’ARS. Les tableaux de garde sont remplis, donc il n’y a pas de difficulté pour trouver de médecins, les professionnels de santé sont toujours présents et surtout on fait très peu appel à l’intérim. On ne connait pas toutes ces problématiques à la maternité de Porto-Vecchio », instille-t-elle en réponse aux constats posés par le rapport du professeur Ville.



Grâce à ce texte commun, les élus espèrent que leur revendication sera entendue et que le spectre d’une fermeture sera définitivement évacué. « Nous ne nous arrêterons pas là de toute manière. Il y a une réelle volonté de maintenir cette maternité ouverte et nous ferons tout ce qu’il faut pour qu’elle le soit », appuie encore la présidente de la commission des politiques de santé.





De son côté, Jean-Christophe Angelini, le maire de Porto-Vecchio a réagi sur les réseaux sociaux en saluant « l’union sacrée » au sortir de cette réunion. « Nous n’accepterons jamais que la santé publique et l’avenir de nos enfants soient des variables d’ajustement. A Maternità camperà ! », a-t-il posé. Aujourd’hui, il existe moins de 500 maternités en France. Soit quatre fois moins qu’il y a 50 ans.