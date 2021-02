L’ostéopathie en Corse avec Christopher Huguet-Campana

Qu’est-ce que l’ostéopathie et quand consulter ?

L’ostéopathie pour tous, qu’est-ce que c’est ?

Douleurs en lien avec la grossesse,

Différents maux chez le nourrisson,

Problèmes d’articulations liés à la vieillesse,

Traitements du stress,

Traitements de l’asthme,

Douleurs liées à la pratique du sport.

affectant les structures qui composent notre corps. Cette spécialité permet de prévenir et soigner de nombreux troubles physiques. Cela permet également d’améliorer considérablement l’aspect psychologique, nerveux mais aussi fonctionnel du corps humain.« L’ostéopathie est une thérapie manuelle qui vise à soulager les maux mais permet également de prévenir les différentes douleurs du corps humain. Ce n’est pas uniquement un remède, c’est un traitement global et entier. »Nous dit Christopher Huguet-Campana, diplômé d’et pratiquant au sein de son cabinet d’ ostéopathe à Ajaccio L'ostéopathie se pratique à tout âge et peut traiter le nourrisson, l'enfant, l'adulte comme la personne âgée.Certes, l'ostéopathie est une méthode de soins basée sur des techniques de manipulation qui se concentre sur l'intégralité de la structure corporelle (muscles, os, articulations etc.), mais ce n’est pas tout. En effet, bien plus qu’une simple méthode de soin, l’ostéopathie s’adresse à tout le monde. Christopher Huguet-Campana propose sespour soulager les différents maux relatifs aux :En traitant les problèmes orthopédiques et locomoteurs (entorses, cervicalgies, scolioses etc.), les soucis digestifs (ballonnement, hernie hiatale, constipation etc.), les troubles cardio-vasculaires (congestion veineuse, hémorroïdes, palpitations etc.) et tous les autres grands systèmes du corps. En plus de l’ostéopathie traditionnelle, Christopher Huguet-Campana propose des séances de réflexologie et d’ostéopathie par ventouses sur Ajaccio.Sur rendez-vous, Christopher Huguet-Campana vous reçoit dans sonsitué au centre de la cité impériale (facile d'accès avec parking) et propose des séances d’ostéopathie aquatique au Sofitel de Porticcio. Le cabinet est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au samedi.