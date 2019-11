L’offre Air Corsica de l’hiver : 8 capitales européennes à portée de vol !

Air Corsica a présenté sa nouvelle offre de destinations européennes pour l’hiver 2020. Une sélection attendue par les afficionados des voyages. Depuis quelques années, la compagnie aérienne corse étend son offre de voyage.Si notre île est désormais régulièrement reliée à l’Europe avec Londres et Bruxelles, Air Corsica fait également l’effort de proposer ponctuellement des vols à destination d’autres villes européennes pour de longs week-ends du jeudi au dimanche ou du vendredi au lundi. La nouvelle sélection pour l’hiver 2020 a donc été dévoilée. Italie, Espagne et pays de l’Est au programme.« Nous avons voulu remettre la Corse au cœur de l’Europe, a expliqué Marie-Hélène Casanova-Cervas, Présidente du Conseil de Surveillance d’Air Corsica. La Corse se doit d’être connectée à ses voisins internationaux. Air Corsica est un outil au service du développement de notre île ».Le service commercial de la compagnie aérienne a donc construit une offre qui n’est pas le fruit du hasard mais bel et bien celui d’une concertation avec les agences de voyage et avec la population. « Nous avons étudié la demande de la population, a expliqué Jean-Baptist martini, directeur commercial.Du côté du directoire le nouveau Président Luc Bereni est heureux de la continuité de ce service proposé. « Il est important d’assurer une continuité dans une offre qui convient et qui séduit. Le succès de ces week-ends en période hivernale est incontestable, la population insulaire est au rendez-vous. C’est même devenu une attente de sa part, aujourd’hui c’est donc avec plaisir qu’une nouvelle fois, nous répondons présents ».Budapest, Catane, Grenade, Madrid, Naples, Pragues, Rome, Venise sont donc dès à présent accessibles aux corses en vols directs sur des propositions de week-ends au départ d’Ajaccio et Bastia sur le site d’Air Corsica ou en agence de voyage proposant également des « packaging » vols-hébergements.