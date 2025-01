« Aujourd’hui, les soins de support ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale. Certains patients vont pouvoir y aller d’eux-mêmes, mais, vu que ça coûte cher, tout le monde n’en a pas les moyens. Notre volonté, c’est que cela soit accessible à tout le monde », insiste Angelina Brignoli. La directrice générale de l’Hospitalisation à domicile (HAD) de Corse, située à Bastia, propose à ses patients depuis le début du mois de décembre de bénéficier de soins de bien-être afin de les aider à combattre la maladie et les effets secondaires des traitements.







Améliorer la santé des patients atteints de cancer







À la suite d'un appel à projet lancé par la Collectivité de Corse, la HAD de Corse a développé une offre autour du bien-être. Angelina Brignoli précise que la démarche cible dans un premier temps « des patients atteints de cancer qui sont en cours de traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie pour bénéficier de thérapies complémentaires ». Ces traitements additionnels, qui ne sont généralement pas pris en charge par la Sécurité sociale, regroupent tout ce qui touche au domaine du bien-être physique et psychologique.

Afin de les rendre accessible au plus grand nombre, la HAD de Corse a décidé de prendre en charge l'intégralité des frais liés à ces thérapies, ce qui rend l'opération gratuite pour les patients. Ainsi, les malades pourront bénéficier des séances d’hypnose, de sophrologie, de réflexologie, d’art-thérapie ou encore faire des activités physiques adaptées à leur pathologie. « C’est ce que l’on appelle des soins de support, résume la directrice générale de la HAD de Corse. Pour les personnes qui reçoivent des traitements lourds, à cause des effets secondaires, il est possible que certaines personnes perdent l’appétit ou ressentent une extrême fatigue par exemple. Dans ce cas de figure, les patients peuvent difficilement combattre leur cancer, les soins de support ont pour but de les aider à passer cette phase critique de leur traitement de la meilleure des manières. Nous voulions aller plus loin et aller dans un support physique et psychologique ». En effet, pour les personnes atteintes d’un cancer, le moral joue un rôle déterminant dans la convalescence puisqu’il améliore les chances de guérison.







Prendre soin des proches aidants, la béquille de soutien des malades vers la guérison







Cette prise en charge ne se limite pas au seul patient, puisque l’entourage est également concerné par ces soins. En effet, de par leur proximité avec le malade, les proches sont tout autant exposé à l’épuisement et à la dégradation de leur santé. raison pour laquelle Angelina Brignoli rappelle que « les proches aidants ont aussi besoin d’être pris en charge, car il est important qu’ils aient un bon moral pour pouvoir soutenir la personne malade ».

Pour l’heure, une quinzaine de professionnels de santé se sont engagés dans le projet au côté de la HAD de Corse. La structure précise par ailleurs qu’il n’y a pas de nombre limité de séances, et que les patients pourront y avoir recours tant que cela sera nécessaire. « Ces soins servent surtout à améliorer la qualité de vie et le moral de la personne malade, indique Angèle Staelens, l’adjointe de direction qui a supervisé le projet. C’est une valeur ajoutée à la guérison ».