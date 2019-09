L'international de pétanque "Pascal-Paoli" à la triplette Lacroix-Canava-Rocher

Le "Pascal-Paloli", international de pétanque organisé par le Sport Pétanque Ile-Rousse, cher à Angelo Allegrini, est bien sur la 3e marche du podium des tournois internationaux organisés en France.

Et, il l'a à nouveau montré avec cette 9e édition tout simplement époustouflante.

421 triplettes au rendez-vous - c'était du jamais vu - plusieurs nations représentées, tout comme l'élite française de la discipline et des milliers de spectateurs présents durant ces trois jour de fête : un seul mot s'impose pour l'équipe du SPIR : respect.





Revenons sur cette finale avec la présence de cette équipe surprise composée de Maison Durk, Pierre Maurel, Maxime Goulet qui a fait des ravages pour s'offrir une ultime partie, face à une triplette qui faisait figure de favorite avec l'enfant du pays Tony Canava associé à des "monstres" de la pétanque que sont Dylan Rocher et Henri Lacroix.

A l'heure des présentations par Laurent Causse, le public s'est levé pour les applaudir.

Et, force est de reconnaître que malgré la fougue de l'équipe Maison Durk, il n'y avait pas grand chose à faire pour résister à ces métronomes de la pétanque que sont Canava-Lacroix-Rocher.

Le score de 13 à 4 en leur faveur et la rapidité de la partie se passent de commentaires.

Chez les filles, c'est la doublette Anaïs Lapoutge-Tiphanie Lellouche qui s'est imposée fac e à Dasy Frigara-Nathalie Rault.





A l'heure de la remise des prix, en présence du maire de l'Ile-Rousse Jean-Jo Allegrini-Simonetti, Angelo Allegrini remerciait tous les participants, les bénévoles qui ont grandement contribué au succès de la manifestation, avant de féliciter chaleureusement vainqueurs et finalistes.

A noter que c'est Michel Mallory qui a lancé le bouchon de cette finale et que de nombreuses personnalités de la FFPJP et les présidents du comité départemental et du comité régional corse étaient présents, alors que Nadège, secrétaire du club recevait la Médaille d'honneur de la FFPJP et Lucie Poli, chargée de com et photographe du Paoli recevait pour sa part un hommage bien mérité de Laurent Causse le speaker officiel.

Pierre Guille, président du Mondial à Pétanque "La Marseillaise" était également présent.

Tous étaient invités à partager un immense gâteaux en forme de Corse et à lever le verre de l'amitié.