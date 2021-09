L'influenceuse Lola Rossi dévoile un livre de recette à réaliser en famille

En quoi consiste votre métier ?

- Je suis influenceuse sur différentes plateformes et réseaux sociaux. Je crée du contenu multimédia sur mes comptes pour promouvoir des marques, les aider dans leur communication. Je parle surtout de tout ce qui fait partie du quotidien des femmes. Je vais aussi bien parler de mode, de beauté, de maternité car j'ai deux petites filles maintenant, de recettes, de voyages, de sport. Je partage mon quotidien, c'est du contenu Lifestyle.



-Comment vous êtes vous lancée dans cette aventure et pourquoi ?

- Cela fait neuf ans que j'ai commencé et à cette époque ce n'était pas reconnu comme un métier, on le faisait par plaisir et on ne pouvait pas en vivre. J'ai commencé avec un blog pour partager mon quotidien avec les gens comme je l'aurais fait avec des amis, notamment pour montrer l'évolution d'un régime que je faisais parce que j'avais pris beaucoup de poids. J'ai commencé à partager mes séances de sport et mes repas. J'ai réussi à perdre pas mal de poids et c'est un peu grâce à cela que mon nombre d'abonnés à augmenté. Ensuite, j'ai changé un peu le contenu pour inclure un peu mon quotidien et j'ai commencé à parler de mode, de beauté, de voyages...



- Quel est votre parcours ?

- J'ai fait un Bac général en économie, puis un BTS d'agent d'accueil touristique. J'ai très vite travaillé, comme agent d'accueil, dans la restauration, à l'office du tourisme... beaucoup de petits boulots. Quand je suis allée sur Paris j'ai fait une formation de prothésiste ongulaire puis j'ai travaillé à mon compte puis deux ans dans un institut à Ajaccio. Quand mes réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, quand j'ai commencé à pouvoir en vivre, je m'y suis consacrée entièrement.



- Vous sortez un livre de cuisine, c’est une passion pour vous ?

-La cuisine ce n'est pas une passion à la base (rires). On est obligé de se nourrir et l'idée c'est que je n'aime pas passer des heures derrière les fourneaux donc je voulais faire des recettes faciles à faire et qui ne prennent pas beaucoup de temps et bien manger sain et équilibré.



- Que retrouve-t-on dans ce livre ?

- Une quarantaine de recette à réaliser avec ou sans ses enfants. L'idée c'était de combiner le temps que l'on passe à cuisiner pour la famille et distraire les enfants pendant qu'on le fait. J'ai initié mes filles, dès leur plus jeune âge à participer à cette activité. Elles pouvaient simplement verser du riz dans un bol, casser un oeuf et maintenant qu'elles sont plus grandes couper une aubergine.



-Vous avez d'autres projets professionnels à venir ?

- Dans les prochaines semaines je vais faire une petite tournée de dédicaces sur le continent. Je travaille aussi sur la création d'une marque, un prochain gros projet.