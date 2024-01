L'incendie de Barbaggio "complètement maîtrisé" après avoir parcouru 230 hectares de maquis

"Au plus fort de la crise, 270 hommes ont été déployés au sol" et, dans les airs, "deux Pélicans (Canadairs) de la base de la sécurité civile de Nîmes (Gard) ainsi qu’un hélicoptère bombardier d’eau" ont procédé "respectivement à 48 et 25 largages en eau", a détaillé la préfecture, ajoutant que 90 policiers et gendarmes sont également intervenus.

La circulation, interrompue depuis mercredi à proximité du col de Teghime, un axe de circulation proche de l’incendie, a été rouverte jeudi soir à 18 heures.



La qualité de l’air est meilleure à Bastia

L’incendie a par ailleurs donné lieu à "de fortes concentrations de particules fines sur les quartiers sud de Bastia "mercredi et le seuil d’alerte (80 µg/m3) a été dépassé, précisait jeudi midi Qualitair, l’organisme de surveillance de la qualité de l’air. Jeudi soir, "la concentration en particules fines enregistrée depuis hier a significativement diminué, améliorant ainsi la qualité de l’air de la région bastiaise", s’est félicitée la préfecture.

"Les précipitations attendues sur le département dans la nuit de vendredi à samedi ainsi que l’affaiblissement du vent concourent à une diminution importante du risque d’incendie favorisé jusqu’alors par un indice d’humidité des sols particulièrement bas ", précisent encore les autorités en remerciant tous les services pour leur "réactivité et la coordination exemplaire".