L’huître plate, une perle de la recherche à l’Université de Corse / CNRS

Depuis 2013, c’est l’un des combats de la recherche halieutique à l’Université de Corse/CNRS : domestiquer l’huître plate de l’étang de Diana, sur la côte orientale de l’île.

Après quatre années de travaux au sein de Stella Mare, laboratoire de l’Université de Corse et du CNRS, des chercheurs sont parvenus à maîtriser, en 2017, la reproduction de cette espèce. Ce succès scientifique résulte d’expérimentations de longue haleine, menées sur cette plate-forme dédiée à l’ingénierie écologique marine et littorale en Méditerranée, en collaboration étroite avec les ostréiculteurs corses.





Objectif de ce programme : mieux connaître l’huître plate, ses périodes de ponte, ses conditions de vie dans le milieu, ses techniques d’élevage et son cycle de reproduction.

Il faut dire que l’enjeu est de taille, tout d’abord d’un point de vue patrimonial et pour le maintien de la biodiversité. Fortement décimée par la surpêche et des parasites au siècle dernier, l’Ostrea edulis, seule espèce d’huître endémique d’Europe, connue et commercialisée en Corse depuis l’Antiquité romaine, a vu ses populations réduites à néant. Résultat : menacée de disparition, l’huître plate a été progressivement remplacée par l’huître creuse japonaise, au point de représenter seulement 5 % de la production ostréicole en France.

Les travaux conduits à Stella Mare ambitionnent de redonner vie à cette espèce présente notamment sur la côte Atlantique et en Corse. À ce titre, une introduction en milieu naturel de naissains d’huître plates produites par les équipes du laboratoire est en cours. Depuis les premières productions de naissains en 2014, plusieurs centaines de milliers de juvéniles d’huîtres, nés à Stella Mare dans des conditions idéales de température, de lumière et de qualité d’eau, ont été introduits dans l’étang de Diana à titre expérimental. La production réalisée entre les murs du laboratoire est de plus en plus conséquente, si bien qu’elle a franchi, en 2018, le seuil symbolique d’un million d’individus.





« La maîtrise du cycle de reproduction étant désormais actée, nos recherches consistent à présent à optimiser la production de naissains et à améliorer les pratiques culturales en étang, explique Jean- José Filippi, ingénieur de recherche à Stella Mare. Le taux de survie étant aujourd’hui de l’ordre de 30 %, les travaux se concentrent désormais sur l’étude du comportement des huîtres dans le milieu et sur l’amélioration de leur nourriture pour obtenir de meilleures conditions d’élevage »