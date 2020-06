L'hôpital de Bastia face aux défis de l'été

- Le "plan blanc" est-il toujours déployé à l'hôpital de Bastia ?

-Oui, il est toujours en vigueur au moins jusqu’au 8 juin mais cela ne changera pas grand chose. Nous avons deux flux au centre hospitalier, les Covid et non Covid. Au maximum notre capacité est de 20 lits en réanimation et de 40 en lits hospitaliers pour les patients atteints de coronavirus. Ces dernières semaines, nous baissons les capacités des lits Covid pour augmenter les places dans les autres services. En chirurgie ou au service des urgences, les demandes ont beaucoup augmenté.



- Le plan blanc signifie une déprogrammation des interventions non-urgentes... Quand seront-elles reprogrammées ?

- Certaines personnes sont venues ces 15 derniers jours pour reprendre rendez-vous pour une opération. Elles seront reprogrammées cet été. En général, très peu de chirurgies sont prévues pendant la saison estivale.



- Vous préparez-vous à une seconde vague ?

-Oui nous nous tenons toujours prêts. Si une seconde vague arrive nous sommes capables en 24 heures de réorganiser le service Covid-19 à sa capacité maximale.



- Quels seront les défis de l'hôpital cet été ?

- Face à l'arrivée des touristes, même si elle sera moins importante que les autres années, le but est de savoir gérer les deux flux soit le Coronavirus et les non-insulaires. Il faudra s'adapter au jour le jour comme nous l'avons fait depuis le début de l'épidémie. Pour cela nous recrutons entre 10 et 20 infirmiers et 4 à 5 médecins réanimateurs à plein temps.