L'hommage de la ville d'Ajaccio et de Paris Match à Tino Rossi

« Rien qu’en regardant les photos, il me vient la chair de poule » soupire Alain Deliperi, une figure ajaccienne, dernier rescapé des guitaristes de la bande à Tino Rossi : « Je savais que j’étais présent sur plusieurs photos, car j’ai participé notamment aux spectacles du Casino de Paris avec lui au début des années 80, mais je ne savais pas que j’allais apparaître lors de cette exposition et c’est très émouvant. Il faut perpétuer la mémoire de cet artiste hors du commun ». Le devoir de mémoire, c’est justement ce quoi à s’est attelé la Ville d’Ajaccio, afin de préparer et célébrer les 40 ans de la disparition du chanteur, qui s’est éteint le 27 septembre 1983 à Neuilly sur Seine.



Un partenariat entre la Ville d’Ajaccio et Paris Match



Les festivités ont donc débuté ce jeudi 10 août avec le vernissage de l’exposition photographique « Tino, une idole pour l’éternité », en présence notamment de Constantin Rossi, le petit-fils de Tino, Pierre Larrey, secrétaire général de la préfecture de Corse-du-Sud, Alexandre Farina, Premier adjoint à la Ville, Christelle Combette, Christian Bacci, élus municipaux et Simone Guerrini, adjointe déléguée à la culture et au patrimoine de la Ville : « C’est avec une profonde émotion que la Ville d’Ajaccio inaugure aujourd’hui cette exposition. Nous allons célébrer une icône du chant et un talent hors pair qui a marqué tant de générations tout au long de son incroyable carrière. Il nous a quittés il y a 40 ans déjà, mais il est toujours dans nos cœurs. Toutes ses chansons resteront à jamais gravées dans nos mémoires. Chaque image que vous allez découvrir reflète un attachement à sa famille, à ses amis et à sa ville natale » a conclu l'élue ajaccienne.



Ainsi, en partenariat avec le célèbre magazine Paris Match, ce sont une dizaine d’immenses clichés de Tino Rossi représentant des moments forts de l’artiste qui ornent désormais la Place Foch. Pour le plus grand plaisir des badauds présents en nombre, attirés par les tubes « Ô Corse, île d’amour », « Petit Papa Noël » ou encore « L’Ajaccienne » balancés en boucle par la capricieuse sono. « Je savais en arrivant ici à Ajaccio qu’il y avait deux personnalités très connues, Napoléon et …Tino Rossi. Même chez nous en Espagne, nous avons une version ibérique de son tube de Noël (sic) » assure Luis, un touriste madrilène en vacances dans la cité impériale.



Une reconnaissance partagée par Philippe Legrand, le directeur éditorial de Paris Match, créateur de l’évènement en partenariat avec la Ville, qui a fait ses débuts dans le journalisme par une interview …de Tino : « Aussi incroyable que cela puisse paraître, j’ai débuté dans le journalisme au sein d’un média indépendant de Neuilly, qui m’a demandé d’interviewer Tino Rossi. C’était mon premier article. J’avais de l’appréhension, mais il m’a accueilli chaleureusement comme il savait si bien le faire. C’était inné chez lui. J’en garde un excellent souvenir et c’est pour cela que cette exposition a une saveur particulière pour moi et que je suis particulièrement fier d'avoir participé à son élaboration ».



De son show des 40 ans de carrière sur ORTF, au dernier spectacle au Casino de Paris en passant par les parties de pétanque entre amis dans sa fameuse maison du Scudo, la dizaine de clichés permet de faire un tour d'horizon de l'énorme carrière de l'enfant d'Ajaccio, toujours entourée de ses amis et sa famille. Une personnalité hors norme, mais aux valeurs de fraternité qui lui a valu les faveurs du public. Pour l'éternité.