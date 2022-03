L'hebdomadaire autonomiste Arritti récupère ses annonces légales et judiciaires

Le 21 février dernier, le journal dénonçait « une volonté de nous faire taire » de la part de la préfecture et prévenait de la menace qui pesait sur « la continuité de sa parution ». Car, pour le journal, ces annonces légales représenteraient « un chiffre d’affaires annuel de plus de vingt mille euros ».Dans la foulée, la préfecture avait apporté sa version des faits et expliqué « qu’aucune décision de refus d’habilitation n’a été prise » et que « des éléments nouveaux ont depuis été transmis par le journal […] Ces chiffres étant toujours en cours d’examen ». La préfecture de Corse justifiait sa décision de ne pas renouveler temporairement l’habilitation d’Arritti en raison de l’absence de chiffres sur les ventes en Corse-du-Sud et en Haute-Corse : « la préfecture a alors demandé des précisions complémentaires, en particulier afin de distinguer les ventes en Corse-du-Sud de celles de la Haute-Corse, le chiffre communiqué étant global pour l’ensemble de la Corse ».Cependant, Fabiana Giovannini persiste et signe : « l’histoire des chiffres de la diffusion est un prétexte ». Ce changement de position de la part de la préfecture, elle le voit plutôt comme « une mesure d’apaisement vu les évènements sur l’île après la tentative d’assassinat dont a été victime Yvan Colonna », le 2 mars dernier.