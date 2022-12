L'extraordinaire don de Corstyrène pour l’Ukraine

Si l’association n'espérait initialement pas convoyer cet énorme don vers l’Ukraine avant les prochaines semaines, grâce à une belle chaîne de solidarité, l’opération a connu une grosse accélération ces derniers jours. Corstyrène a en effet fait le lien un transporteur avec lequel elle a l’habitude de travailler afin de transporter ce chargement imposant rapidement, et tout s’est enchainé. « J’ai obtenu l’accord pour l’acheminement du don lundi à midi. Je ne croyais pas du tout que cela irait aussi vite. J’ai fait la dernière déclaration ce matin à 5 heures », confie la présidente de l’association Solidarité Corse-Ukraine.



Aux côtés du Dr François Pernin, membre du bureau de l’association, ce vendredi 16 décembre les salariés de l’entreprise ont passé 5 heures à charger le camion sous la pluie. « Tous mes employés sur place étaient touchés et fiers de participer à cette opération car c’est pour la bonne cause », sourit Sophie Guillot, « Il s’agissait de faire la chose qu’il faut faire au bon moment. C’est maintenant qu’il fait froid et que les Ukrainiens ont besoin d’avoir de l’électricité ». Dans cette opération délicate, ils ont aussi pu compter sur l’aide de Corse Levage qui a tenu à offrir le levage du groupe électrogène dans la remorque du camion. « Et Corsica Linea a offert le passage aller-retour pour le camion et son chauffeur, ainsi que la cabine et les repas », dévoile encore Sophie Guillot. C’est donc plein à craquer avec 11 tonnes de matériel (non seulement le groupe électrogène, mais aussi tout le matériel nécessaire pour qu'il puisse fonctionner) que le camion a pris la mer dans la soirée. Il devrait arriver à la frontière ukrainienne en milieu de semaine avant d’être installé dans un hôpital de l’oblast d’Odessa, dans le Sud du pays après Noël. Une destination choisie par groupe gouvernemental dirigé par le Président Zelensky, en fonction des besoins les plus urgents.



Du côté de l’association Corse-Ukraine les convois solidaires continuent. Le mari du Dr Khobta-Santoni est d’ailleurs arrivé en Ukraine il y a quelques heures, chargé de nouveaux dons de médicaments qui ont déjà, en partie, pu être acheminés vers un hôpital pédiatrique. Un autre camion partira en Ukraine dimanche matin, avec, cette fois, du matériel médical.