L'exploit en ligne de mire pour le "Dauphin corse"

Pour remercier son ami Daniel Dulta de lui avoir sauvé la vie lors d'un accident survenu le 23 mai 1988 à Mandelieu la Napoule où une partie de pêche s'est transformée en calvaire lorsque la canne à pêche de Thierry Corbalan a heurté une caténaire transportant 25 000 volts. A la suite de ce terrible accident il a été amputé des membres supérieurs et d'un orteil.

Celui que l'on surnomme "Le dauphin corse" a décidé de se lancer dans un ultime défi : effectuer à la nage en monopalme Calvi - Mandelieu la Napoule.





Comme nous l'avons relaté, Thierry est parti de Calvi lundi à 12h10. Son obsession : arriver à Mandelieu la Napoule ce dimanche, jour de l'anniversaire de son sauveur.

Jointe en début de soirée par téléphone Patricia son épouse, qui se trouve sur place à Mandelieu la Napoule nous donne des nouvelles du champion.

" Les débuts ont été très difficiles pour lui, les conditions de nage étaient très compliquées . De plus il a été malade. Mais maintenant ça va mieux. son corps s'est adapté et Il a changé de stratégie en nageant dès le matin très tôt durant deux ou trois heures entrecoupées de pauses de 30 mn. Ce soir à 19 heures il s'apprêtait à se remettre à l'eau pour une nouvelle séquence et il se trouvait à environ 60 km en ligne droite du but. Les conditions de nage sont devenues plus faciles notamment le matin très tôt et le soir.

L'assistance autour de lui est tout simplement magique avec des gens extraordinaires qui l'accompagnent, tant à bord du bateau que sur les kayaks.

Je ne sais pas si mon mari a pu les voir, mais l'équipe a vu des dauphins. C'est comme un signe.

A bord nous avons un garçon de 33 ans, Pierrick représentant de l'un de nos sponsors des messageries les laitières, qui nous accompagne et qui nous donne un coup de main extraordinaire. L'équipe médicale, dont le kiné fait un bon boulot pour à chaque fois remettre Thierry dans de bonnes conditions. Si tout se passe comme nous le souhaitons, l'arrivée pourrait avoir lieu dimanche vers 12 heures. De nombreuses personnes viendront l'accompagner dans ses derniers kilomètres mais je n'en dit pas plus"



A la question de savoir comment elle vivait l'aventure de son mari, Patricia avoue :"c'est très angoissant je n'arrive pas à dormir plus de 4 ou 5 heures par nuit mais je sais qu'il est bien entouré et j'ai confiance. Il souffre de plusieurs blessures aux pieds mais il est déterminé à réussir cet ultime challenge. Les messages d'encouragement affluent tous les jours et ça c'est bon pour le moral".