L’épidémie regagne du terrain en Corse. L'ARS "Ce weekend, soyez vigilants et soyez responsables !"

MV le Samedi 29 Août 2020 à 15:55

« L’épidémie regagne du terrain, et c’est maintenant qu’il faut intervenir », a prévenu le Premier ministre Jean Castex ce vendredi lors d’une conférence de presse à Matignon avec le ministre de la Santé Olivier Véran et celui de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer. «

Face à cette recrudescence incontestable de l’épidémie » qui « progresse sur tout le territoire », avec « 39 cas positifs pour 100 000, quatre fois plus qu’il y a un mois »

l’objectif du gouvernement consiste plus que jamais à « casser les chaînes de transmission » et pour ce faire il faut rester vigilants et respecter les mesures anti-Covid que l'ARS de Corse nous rappelle dans un communiqué.

