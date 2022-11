L'entreprise corse RDC20 fabrique des panneaux écologiques et lutte contre la pollution visuelle

Car RDC20 a fait de la signalétique sa spécificité. "On modifie des entrées de communes, des signalisations d'intérêt local comme les directions ou les sentiers de montagne, des tables d'orientation, détaille le président de la startup. On revoit tout ça avec des matériaux plus en lien avec l'environnement."



Grâce à ces deux agences situées en Haute-Corse, à Santa-Lucia-Di-Moriani et à Corti, RDC20 a la possibilité de couvrir l'ensemble du territoire insulaire et de se déplacer partout pour y proposer ses services.



Aujourd'hui, l'entreprise accompagne une trentaine de collectivités dans cette démarche, qu'elle concerne la signalétique ou l'adressage postal. "On fait aussi de l'adressage, et on voudrait notamment participer à l'appel à projets de la Collectivité de Corse, espère Dominique Poli. On s'est positionnés en proposant de faire des plaques de rue ou des numéros en fibres de bois."



Mais si 85% de son chiffre d'affaires est issu de ces activités, RDC20 propose aussi des constructions en bois à destination du privé : terrasses, chalets... Une vingtaine de clients en bénéficient.