L'église collégiale de l'Annonciation de Curbara se refait une beauté

Ainsi, ce mardi 7 juillet, en présence du maire Paul Lions, du maître d'œuvre l'architecte Sébastien Celeri, du père Olivier Marie ainsi que des artisans marbrier et menuisier, une première restitution des travaux a été présentée.

"C’est la première partie d’un programme que nous avions initié il y a quelques années, de la restauration complète de l’édifice de l'église de l'Annonciation, classé monument historique. Ces travaux actuels concernaient une partie de la toiture, la réfection de tous les marbres du maître-autel , des deux autels latéraux et de la clôture de chœur ainsi que la restauration complète des stalles. Cette première tranche a coûté 180 000 €, financées par la mairie et la CdC. Les travaux se sont étalés sur un peu moins d'un an. Dans la deuxième tranche, il y aura la restauration de tous les décors peints et des deux reliquaires en bois doré qui se trouvent de part et d'autre du chœur, pour environ le le même coût" précise Paul Lions, propos complétés par Sébastien Celeri, architecte et maître d'œuvre du chantier.

" Ce sont des travaux de restauration et restauration de maçonnerie c’est-à-dire la réfection d’une partie des voûtes, murs et chapelle latérale et la restauration des stalles en noyer du XVIIIe siècle .

Un travail de minutie extrême pour revenir à l'état d'origine des œuvres. Nous avons restitué certains éléments disparus, que nous avons pu reconstituer fidèlement. Une opération comme celle-ci se déroule après une importante étude documentaire préalable. L'œuvre en marbre blanc de Carrare pour la clôture du chœur, avait été réalisée par le sculpteur italien Pietro Cortesi au XVIII siècle. Les stalles, elles, sont des panneaux en noyer et pin Lariccio pour l'estrade. Après un inventaire précis, nous avons restauré ce qui pouvait l'être et remplacé ce qui était en trop mauvais état".

En Balagne, l'église collégiale de l'Annonciation est la seconde cathédrale du diocèse d'Aleria. " Une église collégiale peut recevoir la réunion du collège des évêques, comme celle de Calinzana, du Spuncatu et Curbara. Elles se situent entre une église paroissiale et une cathédrale" ajoute l'architecte. .

Mais qui dit travaux dit forcément surprise. Et cette fois ci, ce fut une surprise de taille.

En effet, lors des travaux sur l'autel droit, il a été découvert un coffret où se trouvent certainement depuis sa création, des reliques qui seraient celles de Saint Fortuné.

" Nous avons retrouvé un coffre reliquaire qui renfermerait les reliques de Saint Fortuné. L'autel date de 1750, elles ont probablement été déposées lors de sa construction. C'est assez rare de retrouver des reliques dans leur lieu d'origine. Pour ce cas de figure, c'est véritablement quelques chose de très homogène. Elles étaient accessible par une porte latérale mais il semble que personne ne l'ait connue ouverte. C'est donc peut-être la première fois depuis plus de 200 que le coffre à été revu".

Depuis plusieurs mois, de nombreux travaux de restauration ont été effectués dans l'église collégiale de l'Annonciation de Curbara.