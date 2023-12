L'économie sociale et solidaire au cœur de la visite de la ministre Olivia Grégoire à Ajaccio

La ministre chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire, a débuté une visite de deux jours en Corse ce jeudi, soulignant son engagement envers les questions cruciales liées à l'économie sociale et solidaire dans la région.Son périple a débuté à Ajaccio par une visite des locaux de l’association Iniziativa, une organisation de l'économie sociale et solidaire dotée de cinq ateliers d'insertion. Olivia Grégoire a tenu à saluer le travail des 20 salariés permanents de l'association, soulignant l'importance de cette structure associative pour la réinsertion professionnelle des individus éloignés du marché de l'emploi. “Cette structure associative permet à la fois à des gens qui sont très éloignés de l'emploi de retrouver des compétences, une formation, un travail et puis de la confiance en soi”, explique-t-elle. “C’est passionnant parce qu'en réalité vous avez à la fois des travailleurs et des personnes qui sont dans une seconde vie et qui font de la seconde main. Je pense que c’est bon à la fois pour les gens qui travaillent ici, mais aussi pour la population locale qui peut ainsi bénéficier de tarifs hyper compétitifs sur des très jolies choses. J’ai donc volontairement souhaité commencer ma visite ici pour saluer et soutenir l'initiative qui vit depuis plusieurs années et qui est aussi soutenue par des associations importantes que porte l'État comme France Active. Il est important pour moi en tant que ministre de l'économie sociale de voir comment vit cette économie sociale forte et robuste ici en Corse.”Insistant sur l'ampleur de l'économie sociale et solidaire en Corse, Olivia Grégoire a souligné que plus de 1000 acteurs, entreprises, associations et coopératives, ainsi que plus de 10% de la population salariée, contribuent activement à cette dynamique. “Fallait les encourager, les soutenir et leur dire qu’il existe aujourd’hui des dispositifs et des financements dont ils peuvent bénéficier pour avoir plus d’argent public.” a déclaré la ministre.

En ce sens, Olivia Grégoire a notamment a proposé la création d'un pôle de coopération économique, financé par l'État à hauteur de 2,5 millions d'euros par an, soulignant le potentiel de deux pôles en Corse du Sud. "Cela peut être intéressant, il y en aurait deux en Corse du Sud. La création d’un pôle à Ajaccio permettrait d’obtenir des financements pouvant aller jusqu’à 100000 euros rien que pour ouvrir le pôle, rassembler les forces, les énergies et faire grandir l’économie sociale corse.”



Un autre point majeur de la visite a été la suggestion d'un programme de reconquête du commerce rural en Corse. Olivia Grégoire a annoncé un fonds de 3 millions d'euros sur trois ans destiné à soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire dans le rural, invitant tous les acteurs à soumettre des projets via un appel à projet. "Il s'agit d’un fond que j'ai annoncé il y a quelques semaines qui est très important pour moi ici en Corse,. Ce programme est est destiné à tous ceux qui veulent développer l'économie sociale et solidaire dans les campagnes. Il y a beaucoup d'épiceries associatives, d'associations dans les campagnes et dans les montagnes de l’île. Il faut qu'on puisse dire à tous ces acteurs qu'il peuvent bénéficier d’un coup de pouce financier.”



Après un déjeuner avec des acteurs économiques locaux, la ministre Olivia Grégoire a participe à 17h15 à l'inauguration de l'épicerie sociale et solidaire "Atelier des Minà " à Bonifacio avant de se rendre par la suite à Porto-Vecchio pour une déambulation au grés des stands du marché de Noel.