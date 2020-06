L’école Charles-Andrei de Bastia au palmarès du Parlement des enfants

C’est l'école Canto Perdrix II de Martigues avec une proposition de loi visant « à renforcer l’égalité entre les femmes et les hommes dans le sport », qui a remporté le plus de suffrages. Les quatre propositions de loi étaient depuis le 2 juin en ligne sur le site du Parlement des enfants, afin que l'ensemble des écoles participantes puissent en débattre. Chaque classe devait ensuite choisir parmi les quatre finalistes, la proposition de loi ayant sa préférence et procéder à un vote électronique sur le site du Parlement des enfants.



Certes les gamins corses n’ont pas remporté l’épreuve, mais peuvent être fiers du travail accompli pour proposer leur projet de loi visant à créer dans chaque département « un institut de veille à l’égalité entre les femmes et les hommes ». Cette proposition avait donc été retenue pour la finale qui regroupait 3 autres classes de CM2 de Martigues, Paris et La Réunion !

Une finale qui devait avoir lieu à Paris, à l’Assemblée Nationale, mais ce maudit Coronavirus, a fait capoter le voyage. Les résultats ont donc été proclamés via une vidéo enregistrée par le président de l'Assemblée Nationale, Richard Ferrand et Marie-Pierre Rixain, présidente de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, puisque cette année, le thème était l'égalité entre les hommes et les femmes.



Très fair-play, à l’énoncé du résultat, les 20 élèves de CM2 ont applaudi.

Déçus ? Certes, un peu, car ils s’étaient pris au jeu. Ayant travaillé durant de longs mois sur leur projet. Un travail qui n’aura pas été vain pour eux ! «Ils ont vécu une belle expérience » souligne Laurence Fleury, leur professeure, «Ils ont travaillé de très nombreuses matières et de façons différentes de celles de l’école. Tout au long de l’année, ils sont restés sur les valeurs qu’ils avaient choisies. Pour moi, le plus beau des cadeaux, c’est de les voir rentrer en 6ème à la prochaine rentrée avec tout ce qu’il faut pour réussir ».



Présents ce matin à l’école Charles Andrei, Michel Castellani, député de la 1ère circonscription de la Haute-Corse, Patrick Battesti, inspecteur de l’Education Nationale, Ivana Polisini adjointe à la mairie de Bastia, déléguée à la Politique Educative et à la jeunesse, Dominique Muglioni, juriste au service informatique du CIDF, Nicole Barseni, directrice de l’école Charles Andrei…

«C’est un travail remarquable que les enfants ont accompli avec leurs enseignants. Pour avoir passé une journée avec eux, je peux vous dire qu’ils se sont totalement investis dans leur travail. J’ai vu des enfants sérieux et engagés dans leur projet avec des enseignants de très haute qualité. Une classe exceptionnelle. On ne peut être que fiers aujourd’hui de les avoir vus parmi les 4 finalistes choisis par un jury de 30 députés » déclarait Michel Castellani.



« Je retiens une remarquable cohésion vis-à-vis du groupe d’enseignants » soulignait de son coté Patrick Battesti. « C’est un véritable travail d’équipe pour aider les enfants à entretenir une égalité entre hommes et femmes. Des valeurs auxquelles nous veillons dans nos écoles. C’est le travail qui sort vainqueur de cette expérience ».



Et les enfants ?

«Je suis un peu déçue car j’avais envie de gagner, mais ce n'est pas grave » déclare Lylia. «Cela nous a fait travailler toutes les matières et j’ai bien aimé. Ça va nous rester ». Mohamed est lui très fair-play « Bravo à la classe gagnante. Moi, je suis fier de nous car on a fait un très bon travail. On a bien travaillé les pourcentages, les mathématiques, le français, l’orthographe. Ça va nous servir ».

Pour Bryan, d’être dans les finalistes étaient déjà très bien : «C’est pas grave. On était quand même dans les 4 premiers sur 800 participants»