L’avenir du Port de Bastia fait des vagues

Sans surprise la question du port de Bastia commence à faire des vagues. Dans un communiqué Jean Zuccarelli, Président de l’Association "Des Actes Pour Bastia" et du Groupe Radical au Conseil Municipal, revient sur la question du Port de Bastia et accuse le Président de l'exécutif qui a lancé le projet du "Porto Novu de vouloir se "sauver la face sur un projet vital pour Bastia et la Corse auquel il s’est toujours opposé."



En effet le dossierdit du port de la Carbonite a été examiné jeudi dernier à l’Assemblée de Corse. L’objectif de l’Exécutif est de relancer le débat autour de trois options : l’agrandissement du port actuel, le projet controversé de la Carbonite, ou le nouveau projet Portu Novu au Sud de la Citadelle de Bastia.

Sans surprise, comme l'a écrit Nicole Mari, chaque groupe politique est resté figé sur des positions ancrées depuis deux décennies et maints débats. L’opposition continue de défendre, bec et ongles, le projet de la Carbonite tandis que la majorité, qui y est farouchement opposée, se divise entre port actuel et Portu Novu.





Le communiqué : L’avenir du Port de Bastia est venu en discussion à l’Assemblée de Corse ce jeudi par l’examen du rapport sur « le Renouvellement des infrastructures portuaires.. » de Bastia. Le débat a été à juste titre abondamment commenté par les medias tant il était attendu depuis des années et il éclaire enfin sur les intentions du Président de l’éxécutif qui avait commencé d’en lever le voile le 17 avril dernier à l’occasion du Débat Place Publique.

Gilles Simeoni loin d’avoir mis un terme à un prétendu « vieux serpent de mer » qui n’aurait jamais abouti et « d’avancer vite et bien », tente en réalité de sauver la face sur un projet vital pour Bastia et la Corse auquel il s’est toujours opposé. Personne n’est dupe.

Dans ce rapport Il apparaît très clairement et sans surprise que le « Portu Novu » présenté de manière éhontée comme « solution intermédiaire » entre l’agrandissement du port actuel et le Port Carbonite n’est autre qu’une légère variante de ce dernier réduit notamment dans ses dimensions (cf plan de masse ci dessous en superposition des 2).

Il apparait tout aussi clairement que la livraison prévue en 2026 consacre 4 à 5 années de retard sur le calendrier initial que nous avions présenté en février 2014. La volonté affichée de travailler en « temps recouvert » sur les études à venir ne peut masquer les retards volontaires accumulés depuis l’arrivée aux responsabilités de Gilles Simeoni en mars 2014 à la mairie de Bastia puis décembre 2015 à la Région, qui faisaient déjà suite à des années d’obstruction systématique.

Un exemple parmi tant d’autres : l’étude sur l’impact hydro-sédimentaire promise pour le début 2018 qui n’a toujours pas été rendue publique aujourd’hui dont le rapport précise, sans vergogne, qu’elle est disponible depuis la fin 2018. Tout simplement parce qu’elle confirmait les études antérieures, contredisait les mensonges répétés des détracteurs de la Carbonite et ne leur laissait plus aucune échappatoire.

On se souvient également de l’option « agrandissement du port actuel » présentée comme actée en février 2017 et toujours défendue par Corsica Libera. Elle était encore privilégiée par la municipalité quelques mois en arrière, différant en cascade nombre de décisions pour la Ville.

L’erreur d’appréciation de la majorité nationaliste depuis l’origine est donc devenue une faute politique lourde qui explique pour une large part la situation catastrophique que connait Bastia.

Les responsables au premier rang desquels Gilles Simeoni et Pierre Savelli devront en répondre devant les électeurs au mois de mars prochain.

Pour notre part nous n’avons cessé de défendre le projet et d’enjoindre les exécutifs municipaux et territoriaux à se positionner. Nous continuerons d’agir dans la clarté et de construire notre projet municipal d’avenir avec le Grand Port sans attendre le nouveau débat public repoussé après les échéances municipales.

Nous veillerons à ce que le projet ne prenne aucun retard supplémentaire, et combattrons toute nouvelle manœuvre dilatoire ; et à ce les Bastiais gardent la maîtrise de leur destin.

