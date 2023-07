L'astronaute Thomas Pesquet embarque pour une nouvelle aventure...dans les eaux du Cap Corse

Même si la mission GOMBESSA 6 a déjà tenu toutes ses promesses au plan scientifique, les mystères des anneaux du Cap Corse situées par 120 m de fond n’ont semble t-il pas encore tous été livrés. Le biologiste et explorateur sous-marin, Laurent Ballesta a donc entamé le 13 juillet dernier une quatrième mission GOMBESSA 6+ qui doit permettre de mieux comprendre l’origine et la formation de ces anneaux de 20 m de diamètre présents uniquement au nord de l'ile. Une quarantaine de scientifiques français et étrangers sont mobilisés. Issus de champs disciplinaires différents et de plusieurs pays, ils sont impliqués dans les protocoles expérimentaux mis en place dans la mission et qui ont pour objectif une production de connaissance sur les aspects géomorphologiques, environementaux et biologiques de ces formations et des habitats alentours.