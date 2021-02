L'association " Soeurs de combat" fête son premier anniversaire

L'association "Soeurs de combat - même pas peur" regroupe des personnes atteintes d'un cancer mais aussi leurs aidants et des soignants. Ses objectifs sont multiples : créer du lien entre les malades, aller à la rencontre des autres pour partager leur expérience, offrir une écoute et une aide directe...Au moment de souffler leur première bougie d'anniversaire, la présidente Marylène Bellion, ancienne chef d'établissement du Collège Docteur Jean-Félix-Orabona de Calvi et Nicole Monfront, responsable informatique de l'association dressent un premier bilan:" Cette première année 2020 de fonctionnement aura été largement perturbée par la crise sanitaire liée au COVID. Malgré cela nous avons pu mettre en œuvre la plupart des objectifs que nous nous étions fixés lors de notre assemblée générale constitutive du 18 Février 2020" confie Marylène Bellion, avant d'énumérer les principales actions lors de la mise en route: création du logo par l'artiste calvais Anto -fils de pop, boîte mail, page Facebook.... et d'ajouter: " Nous avons pris contact avec Laetitia Colombani, l’auteur du livre « La Tresse » pour lui dire que son livre nous avait profondément touchées et que nous le présenterions à chacune de nos Rencontres . Laetitia Colombani est devenue un réel soutien pour nous toutes".Plusieurs rencontres indispensables à la bonne marche de l'association sont prévues pour cette année. Le 28 Janvier dernier Evelaine et Marylène ont rencontré le docteur Alfonsi pour présenter le projet de l’association. Le spécialiste a donné son accord pour que l’association représente le B.I.S et propose de rencontrer Franck et Manu, les deux personnes qui travaillent au B.I.S. "Le docteur - précisent Evelaine et Marylène - souhaite que nous devenions des « patientes expertes » pour que l’association intègre le CA du B.I.S en tant que membre en juin prochain.

Des contacts ont été pros avec Joséphine Fanuchi , présidente de la Maison du Sacré Cœur : "Celle-ci accepte notre souhait de représenter la Maison du Sacré Cœur et de devenir ses ambassadrices. Nos rencontres qui sont les raisons d'être de l'association peuvent enfin voir le jour. Une fois que tout cela a été mis en place, nous organisons en effet nos rencontres pour aller vers les hommes et les femmes afin de les aider , par nos témoignages et notre information a apprivoiser le cancer, pour en avoir moins peur". souligne ​la présidente de l'asso.



Des rencontre sur le territoire

"Ne pouvant plus nous déplacer en raison de la crise sanitaire, nous créons des Rencontres VIRTUELLES, en mettant en ligne sur notre page FACEBOOK de l’information approfondie. Sept thèmes sont étudiés, validés par nos médecins conseils et mis en ligne: Le sein, les cellules, la lymphe et le système lymphatique, un exemple de protocole,, la chimiothérapie, les différentes chirurgies, l’hormonothérapie" indique Marylène Bellion qui évoque ensuite les relations avec d'autres associations: " Nous avons le souci de leur montrer que nous ne sommes pas concurrente mais bien complémentaire. Les relations avec Jeanine Maraninchi pour la Ligue contre le cancer, Cathérine Riera ou encore Danielle Gervasi pour la Marie-Do sont très bonnes.



Enfin, pour compléter ce bilan 2020, la présidente des "Soeurs de combat" ajoute le contact le 27 septembre dernier avec Christine Bérenger qui représente les parents d’enfants hospitalisés sur le continent et se bat pour obtenir la prise en charge du déplacement du deuxième parent, comme le gouvernement s’y était engagé quelques temps auparavant.





De nombreux projets à l'étude pour l'année 2021

Résolument tournée vers l'avenir, l'association tiendra son assemblée générale le 9 mars prochain. Dès que la situation sanitaire le permettra, les Rencontres dans les villes et les villages reprendront afin de continuer à tisser des liens et informer un maximum de personnes.

Les projets pour cette année 2021 ne manquent pas. On retiendra notamment la volonté d'étoffer les relations avec le corps médical, la création d'un espace culturel sur Facebook animé par Anne Albertini, qui proposera tous les quinze jours livres, films, musique …etc. liés au cancer.