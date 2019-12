L'association OPRA de Bastia lauréate du concours national « S’engager pour les quartiers »

« 4 catégories étaient proposées » explique Françoise Huguet, responsable d’OPRA, «Territoires fragiles, Insertion professionnelle, Lien social et Inclusion numérique. C’est ce sur ce dernier thème que nous avons candidaté ».



Et OPRA a bien fait puisque le 9 décembre dernier, l’association a été invitée dans les salons de l’Assemblée Nationale pour défendre son projet devant un jury composé des fondations partenaires. Au terme de cette journée, le Ministre de la ville et du logement Julien de Normandie et la secrétaire générale de la fondation FACE, Fondation Agir Contre l’Exclusion, ont remis le 1er prix à l’association OPRA.

«Au total 200 structures associatives avaient répondu à ce concours. Après une première sélection, seules 3 associations restaient en lice dans chaque catégorie en septembre » précise F.Huguet qui revient sur son projet. «En 2007, nous avons mis en place un espace public numérique sous la bannière Cyber base. Les besoins et pratiques numériques évoluant, en septembre 2018 a émergé le fablab, 1er fablab sur Bastia, en complément de l’offre régionale déjà existante. Notre Fablab Café est un espace solidaire, un outil de proximité au service de l’inclusion numérique et sociale. Depuis Avril 2019, des aménagements ont été entrepris par la ville de Bastia, via les programmes de l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) afin de désenclaver les micros quartiers : construction d’escaliers, de voies douces, d’espaces de convivialités et ce afin de relier toutes les zones du quartier de Paese Novu qui pour certaines étaient jusqu’alors enclavées. En juin le collectif ETC, avec les habitants du quartier, a construit des espaces : table de convivialité, espace de sport, bancs. Notre projet s’inscrivait dans la continuité et en complémentarité de ce projet d’aménagement urbain. Pour ce projet, notre Fablab proposait avec les habitants de fabriquer des supports de signalétiques pour indiquer les lieux des différents espaces, les parcours que l’on pouvait faire en Vélo (en lien avec les ateliers d’apprentissage de la vélo école urbaine de Bastia et des aménagements en cours de voies douces et pistes cyclables), indiquer les espèces végétales qui ont été conservées dans le projet, valoriser la langue régionale en indiquant les lieux, les noms en corse . Afin d’être cohérent avec la démarche projet de l’ANRU, toute la signalétique a été fabriquée en matière naturelle, avec des chutes de bois de châtaignier car les escaliers et autres supports utilisent déjà cette matière et dans le but de participer à la structuration de la filière bois de châtaignier de notre île ».