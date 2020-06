L'appli StopCovid téléchargée plus de 600 000 fois : Paul-André Colombani, seul député corse favorable au dispositif

Sur les 4 députés corses Paul-André Colombani, médecin généraliste et député Pè a Corsica de la deuxième circonscription de Corse-du-Sud a été le seul à avoir voté en faveur du dispositif. "Cette décision n'a pas été simple car l'application ouvre la voix à des atteintes aux droits de l’Homme, confie-t-il avant de reprendre "ce n'est pas l'arme absolu, mais c'est un moyen de lutter contre le virus comme les masques ou les gestes barrières. De nombreux pays l'ont déjà utilisée."





Ce qui a également motivé le député corse à se prononcer pour, était "le non changement de la loi" et le fait que l'installation de l'application se fasse sur la base du volontariat contrairement à ce que les fausses informations circulant à son sujet prétendent. "J’ai pesé le pour et le contre en pensant surtout au côté médical. C'est vrai que cela aurait été mieux d'en disposer quand l’épidémie battait son plein.", précise le député.





Comment fonctionne cette application ?

StopCovid alerte ses utilisateurs s'ils ont croisé dans les 15 derniers jours une personne qui a été testée positive au coronavirus. La personne alertée peut alors se faire dépister et être prise en charge au plus tôt. Cela suppose que la personne testée positive au Covid-19 accepte de diffuser cette information aux utilisateurs de l'application qu'elle croiserait, toujours de façon anonyme.