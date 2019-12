L'apéro de Noël, quand les nouvelles traditions s'invitent en Corse

Le 24 décembre, il est désormais de tradition chez les jeunes de commencer l'apéro à partir de 10h30. Un moment convivial, en toute sobriété, qui ramène chaque année de plus en plus de monde dans les bars.



C'est la deuxième fois que le Café de La Paix, bar bastiais de la Place Saint Nicolas organise "L'apéro de Noël", Pasqua et Gaspard, les gérants du bar expliquent ce nouveau concept : "C'est un rare moment sans complexe où toutes les générations confondues se retrouvent pour partager un verre. Beaucoup ne travaillent pas le lendemain alors, ils décompressent autour d'une bière entre père et fils et même mère et fille ! C'est un moment festif entre copains avant d'aller au repas de famille. "



Cette année, les deux amis ont tout prévu. Pizza, petits fours et même DJ pour accompagner en musique leurs clients lors de cette journée. Ils ajoutent : " L'année dernière on s'est fait surprendre. Vers 11h30, il y avait déjà beaucoup de monde. Cette année on est prêts, à partir de 15 heures il y aura un DJ qui mixent. "





"Noël sans les cadeaux mais avec les amis, c'est même mieux"

Il est midi, Christophe et ses amis entament leur premier verre de bière. Ils racontent : " Tous les ans l'apéro de Noël c'est notre tradition entre amis. On commence généralement vers 10h30 et on fini vers 19heures. L'année dernière on a fait la tournée des bars pour faire plaisir à tout le monde. C'est Noël sans les cadeaux mais avec les amis et c'est même mieux. Et puis ça permet d'arriver plus heureux au repas. "



Un moyen aussi, pour ceux qui n'ont pas de famille, de passer un petit moment joyeux avant de rentrer chez eux...



Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux. Il est en tout cas prudent de consommer avec modération.