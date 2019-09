L’amiral Laurent Isnard, nouveau préfet maritime de la Méditerranée

Le vice-amiral d’escadre Isnard connaît bien la Méditerranée pour y avoir été affecté près de 20 années, que ce soit à terre ou en mer, en tant que nageur de combat au sein du commando Hubert qu’il a commandé, mais aussi en tant que marin embarqué à bord de navires de la Marine nationale, du porte-avions Foch au TCD Orage.

Quittant cet été les fonctions de commandant des opérations spéciales, il est également un spécialiste des opérations interarmées.



Un amiral, 3 casquettes



Préfet maritime

Il est dépositaire1 de l'autorité de l'Etat en mer. A ce titre, il assure la protection de l’environnement et la surveillance de approches maritimes en Méditerranée et coordonne les moyens des administrations intervenant en mer (Affaires maritimes, Douanes, Gendarmeries maritime et départementale, Police nationale, Marine nationale et Sécurité civile) et ceux de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM).



Commandant la zone maritime Méditerranée



Il commande l’ensemble des moyens militaires déployés en mer Méditerranée. Sous l’autorité du chef d'état- major des armées, il assure le contrôle opérationnel des unités déployées dans sa zone de compétence.





Commandant l’arrondissement maritime Méditerranée





Il est l’autorité territoriale de toutes unités de la Marine basées dans le quart sud-est de la France.