L'alignement de Jupiter, Saturne, Mars et Vénus visible à l'oeil nu ce week-end

Ce dimanche 17 avril, il sera possible d'observer l'alignement de Mars, Jupiter, Venus et Saturne dans le ciel. Une image rare qui sera visible, à l'oeil nu, avant le lever du Soleil, donc entre 5h30 et 6h30.Comme le rapporte Futura Sciences , les quatre planètes seront parfaitement alignées. Vénus, Mars, Saturne qui étaient déjà regroupées depuis le mois de mars seront rejointes par Jupiter.Si chez vous, la nuit est claire, vous pourrez donc profiter de ce beau spectacle qui devrait durer jusqu'au 23 avril.Un autre alignement est attendu le 24 juin 2022, cette fois-ci ce sera avec toutes les planètes !