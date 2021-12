L’agriculture ne recule plus en Corse contrairement à la tendance nationale

En 2020, l’agriculture corse représente près de 9 000 emplois directs selon les données avancées par la DRAAF : « les exploitations agricoles corses emploient plus de 4 900 permanents, y compris les chefs d’exploitation et coexploitants, et 3 900 saisonniers ».

Concernant sa typologie, l’emploi agricole est dominé par le travail familial malgré un recul au profit d’un recours accru au salariat non familial, de 22 à 24 %, et à la main d’œuvre saisonnière, de 6 à 10 %.



Ces résultats restent provisoires et ne couvrent pas l'ensemble des questions posées pendant le recensement. Les données définitives devraient être publiées en mars 2022.