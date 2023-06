L'aéroport de Bastia-Poretta évacué après une alerte à la bombe

Une alerte à la bombe a perturbé le fonctionnement de l’aéroport de Poretta ce vendredi 9 juin. Vers 15h00 le commissariat de Bastia a reçu un appel téléphonique anonyme. Selon l'interlocuteur, une bombe aurait été placée à bord d'un avion assurant un vol entre Bastia et Marseille prévu dans la journée.



Immédiatement le protocole d’évacuation a été déclenché, l'aéroport a été évacué et le trafic aérien interrompu. Les démineurs sont intervenus pour mener des recherches approfondies et ont inspecté les appareils sans rien trouver.

"Actuellement une procédure de sécurité qui incombe aux mécaniciens est en cours en lien avec les autorités compétentes", indique Air Corsica qui souligne que "la sécurité de ses clients et de ses équipages est la priorité. "

Les deux vols concernés sont le Bastia et Marseille prévu à 15h25, dont l'avion a été immobilisé sur le tarmac, et qui pourrait décoller vers 17h30, et celui prévu pour décoller de l'aéroport de Poretta à 19h15.



En attendant un retour à la normales prévu en fin de journée, les autres vols au départ et à l'arrivée de Bastia sont aussi retardés.