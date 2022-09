L'aéroport d'Ajaccio installe son Comité Consultatif de Développement

L’occasion de faire un premier bilan de l’année 2022. La CCI rappelle les six lignes internationales que dessert l’aéroport d'Ajaccio : Londres Stansted, Rome, Salzbourg/Vienne, Zurich, Oslo et Luxembourg. Elle annonce 1 720 268 sièges offerts en 2022, soit 222 851 de plus qu’en 2019. Elle note toutefois une baisse de 123 000 sièges (-7%), par rapport à l’offre de initiale de début de saison. Sur l’année, la CCI prévoit 14 220 mouvements commerciaux, soit « 200 de plus qu’en 2021, mais près de 700 de moins qu’en 2019 ». L'institution table donc sur un prévisionnel de croissance du trafic « légèrement revu à la hausse » : plus 18% par rapport à l’année précédente, ce qui place 2022 comme une année « entre 2018 et 2019 ».



Autre point majeur, les investissements. « Nous avons deux gros projets », indique Laurent Poggi, Directeur des Concessions Aéroportuaires de Corse-du-Sud. D’abord, la réfection des pistes et taxiways, « théoriquement prévue l’hiver prochain », pour un coût de 30 millions d'euros. Ensuite, le projet d’extension de l’aérogare, « avec un quasi doublement de sa capacité, de manière à dimensionner l’aéroport et le projeter dans les quinze à vingt ans prochains », précise Laurent Poggi. Actuellement, l’aéroport est dimensionné pour un trafic de 1,5 million de passagers par an. « Or, on fera un peu moins d’un 1,7 million, donc on a dépassé le plafond, avec des pics d’activité très lourds les week-ends, notamment en été », note le directeur. Cette opération est estimée à 60 millions d'euros.