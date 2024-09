L’Université de Corse et le CNRS renforcent leur collaboration scientifique avec une nouvelle convention

C’est une nouvelle étape dans le développement de la recherche en Corse. Le 20 septembre 2024, Dominique Federici, président de l’Université de Corse Pasquale Paoli, et Antoine Petit, président-directeur général du CNRS, ont formalisé une nouvelle convention pour la période 2024-2028. Ce partenariat, déjà bien établi, se renforce autour d’enjeux scientifiques partagés, mettant en avant des priorités communes, notamment dans les domaines des sciences de l’environnement et des sciences humaines et sociales. « La convention 2024-2028 précise les axes stratégiques de la politique scientifique commune entre l’Université de Corse et le CNRS, tout en soulignant l’importance du co-pilotage des unités de recherche. Ce partenariat nous permet d’atteindre un niveau d’excellence scientifique en phase avec les défis contemporains », aindique l'instutution dans un communiqué.



L'Université de Corse et le CNRS co-pilotent déjà sept unités et fédérations de recherche, mobilisant plus de 180 personnels de recherche et d’appui permanents. Leur travail commun s'articule principalement autour de deux grands axes : les sciences de l'ingénierie et des systèmes pour l'environnement, et les sciences humaines et sociales. Dans le premier domaine, le laboratoire Sciences Pour l’Environnement (SPE) joue un rôle crucial en menant des recherches sur la gestion et la valorisation des ressources naturelles, la transition énergétique et écologique, et la gestion des risques naturels. En lien direct avec ces objectifs, les plateformes MYRTE et Stella Mare sont des outils de pointe pour ces recherches.



Côté sciences humaines et sociales, l’unité Lieux, Identités, eSpaces, Activités (LISA) concentre ses travaux sur les territoires méditerranéens et insulaires, mettant en lumière les stratégies de développement durable et la valorisation patrimoniale. Avec ses deux plateformes, la Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses (M3C) et la plateforme géomatique LOCUS, le LISA contribue à une meilleure compréhension des interactions entre les sociétés et leur environnement. « Ce partenariat avec le CNRS nous permet de structurer nos recherches autour de thématiques essentielles pour la Corse et la Méditerranée », souligne l’Université en precisant que "la Collectivité de Corse (CDC) soutient activement ces actions, notamment par le financement et l’équipement des infrastructures universitaires, conformément aux lois de décentralisation. Cette synergie entre les institutions régionales et scientifiques est un levier essentiel pour l’avancée des projets interdisciplinaires."



De projets novateurs

Le partenariat entre l’Université de Corse et le CNRS ne se limite pas à ces domaines spécifiques. Il s'étend à des projets novateurs tels que l'Observatoire Hommes-Milieux (OHM) Littoral Méditerranéen, dédié à l’étude des pressions anthropiques sur les côtes, et le programme national de recherche Solu-biod, qui explore les solutions fondées sur la nature pour la protection des écosystèmes méditerranéens. Ces initiatives s'inscrivent dans une dynamique interdisciplinaire, impliquant à la fois sciences de la nature, sciences humaines et technologies innovantes.



Parmi les autres collaborations, l’Institut d’Études Scientifiques de Cargèse, structure cotutelle entre l’Université de Corse, l’Université Côte d’Azur et le CNRS, est une vitrine internationale qui accueille chaque année de nombreuses manifestations scientifiques.



Le soutien à la recherche appliquée est également au cœur des préoccupations des deux institutions. Avec des programmes comme UNITI, financé dans le cadre de France 2030, et le PUI Med’Innov, ces acteurs encouragent le transfert technologique et l’innovation, en étroite collaboration avec les organismes nationaux de recherche.



Enfin, l’ouverture vers la société civile, à travers le programme SAPS (Sciences avec et pour la société), reste un objectif majeur. Il s'agit de rendre les résultats de la recherche accessibles et bénéfiques pour les acteurs du territoire.