L’Office Foncier de la Corse crée un groupe de travail pour encadrer les programmes d’accession à la propriété

Après deux heures de discussions, tout le monde semblait satisfait. La trentaine de personnes - parmi lesquelles se sont entre autres mêlés membres du Conseil d'Administration de l'Office Foncier de la Corse, élus, représentants de l'AUE, du Girtec, du Cesec, des finances publiques et architectes - se sont réunis pour la première fois autour de Gilles Simeoni, qui a installé le groupe de travail.



'Il était souhaité à l'unanimité, rappelle le président de l'Exécutif. Nous avons l'idée de travailler à des réponses opérationnelles à mettre en œuvre à travers l'Office Foncier autour de quatre thématiques essentielles : renforcer les clauses anti-spéculation dans tous les lotissements ou constructions communales et intercommunales, intégrer au mieux ces constructions au plan paysager et esthétique - une réflexion de fond va être conduite sur l'aménagement du territoire, la non consommation des espaces agricoles, la réhabilitation du bâtiment ancien, notamment -, rendre ces constructions nouvelles les moins consommatrices possibles et aller au bout de la réflexion initiée sur la base du rapport Spadoni, pour obtenir des dispositifs fiscaux qui incitent à la rénovation de l'intérieur et la réhabilitation des maisons de village."