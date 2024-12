L’Institut des Filles de Marie à Lisula : un projet culturel et touristique ambitieux sur le point de se concrétiser

Concernant l’extérieur, la réfection de la façade et des menuiseries sera achevée après les travaux d’aménagement extérieur. Le démantèlement du mur d’enceinte, prévu pour janvier 2025, marquera une étape importante. "Nous avons une date de livraison prévue pour fin juillet 2025. Bien que ce soit un timing serré, nous restons confiants quant à sa réalisation", précise l'architecte.



Ce projet, d’une envergure impressionnante, s’étend sur une superficie totale de 750 m² répartis sur trois niveaux. La CCIRB, propriétaire du site, a alloué un budget de 4 millions d'euros hors taxes pour sa réhabilitation. Le rez-de-chaussée accueillera l'Office de Tourisme dans un espace innovant. "L'accueil ne sera pas conventionnel, il n'y aura pas de bande linéaire. Nous privilégierons des îlots d'accueil personnalisés, plus proches des attentes des visiteurs", souligne Jean-Michel De Marco. Des outils numériques seront intégrés pour permettre aux conseillers en séjour d’informer de manière dynamique les visiteurs sur les richesses du territoire. Un espace boutique mettra également en valeur les artisans locaux et leur savoir-faire, contribuant au rayonnement de la marque "Destination Lisula".



Au premier étage, un espace sera dédié à une exposition permanente du centre d'interprétation. Le visiteur y découvrira sept séquences thématiques retraçant le paysage agraire, religieux et urbain de la région, le tout dans une approche ludique et pédagogique. Ce centre se positionne comme un véritable "jardin de la Corse", illustrant l'évolution du territoire dans une perspective historique et future.



Au troisième étage, l’ancien grenier sera transformé en espace d'expositions temporaires. "Nous allons traiter une problématique spécifique extraite de l’exposition permanente, pour l’approfondir davantage", précise Jean-Michel De Marco. Des ateliers et des événements seront également organisés pour animer cet espace, offrant une diversité d'activités aux visiteurs.



À l’extérieur, l'ancienne salle du club de bridge sera réaménagée en salle de conférence, un lieu qui complétera l'offre culturelle du site. "Nous souhaitons que cet endroit dépasse la simple fonction d'Office de Tourisme. Ce sera un lieu de rencontre, de partage et de découverte", conclut Jean-Michel De Marco.