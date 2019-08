L'Ile-Rousse : la vieille ville plongée dans l'obscurité

Rédigé par (Jean-Paul-Lottier) le Vendredi 30 Août 2019 à 22:32

Depuis vendredi à 22 heures environ, la vieille ville de l'Ile-Rousse est plongée dans le noir en raison d'une panne d'électricité qui affecte tout le secteur et plus particulièrement la rue Napoléon et la place Santelli. Les techniciens d'EDF sont à pied d'oeuvre pour tenter de localiser l'origine de cet incident et de rétablir au plus vite le courant

