L'Ile-Rousse. Un homme condamné à un an de prison ferme après des violences sur sa conjointe

Durant le mois de novembre, les gendarmes de la brigade de Calvi sont intervenus au domicile d'un couple pour des violences conjugales à l'Ile-Rousse.

Un homme fortement alcoolisé a menacé de mort avec un couteau sa conjointe. Très vite, la victime s'enfuit de son domicile avec ses deux enfants et trouve refuge chez un voisin. A ce moment, ils appellent les gendarmes mais le conjoint violent les retrouve, se rebelle, leur porte des coups et profère des menaces.



A l'arrivé des services de gendarmerie, il est interpellé et placé en garde à vue.



A l’issue de cette enquête sensible, le tribunal judiciaire de Bastia a prononcé une peine de 18 mois de prison dont 12 fermes pour l'agresseur. Il sera condamné pour "violences sur sa compagne, menaces de mort, rébellion et outrage envers les gendarmes."