L'Île-Rousse : C'est parti pour l'International de pétanque "Le Paoli"

Du 23 au 25 septembre, le centre-ville de Lisula se transformera en un immense terrain de boule, pour accueillir l’International de Pétanque Le Paoli. Grosses pointures, célébrités, joueurs aguerris ou amateurs s'affronteront durant ces 3 jours de fête dans la cité Paoline. "Nous avons hâte de reprendre aujourd'hui cette compétition, que nous devions faire en 2020 et que nous avons du reporter deux fois à cause du Covid. Nos pensées sont tournées vers notre ami Jean-Christophe Turchi, qui nous a quittés précipitamment en mars 2020. Nous avons souhaité lui dédier cette année le challenge Henri Salvador, avec un trophée spécial à remporter, celui de Jean-Christophe Turchi. Et comme d'habitude, une grande fête suivra" annonce Joseph Orsini, vice-président du club de L'île-Rousse qui rappelle que durant tout le week-end se succéderont plusieurs compétitions de différentes catégories.



Les meilleurs jours du monde

"C'est un rituel. En plus des personnalités qui viennent jouer, il y a également les meilleurs joueurs du monde. Quelques absents malheureusement cette année, mais toute la nouvelle pointure sera là. Champion du monde, d'Europe, qui seraassociés aux personnalités, comédiens, humoristes. C'est un spectacle assez amusant et j'espère que le public saura se régaler comme d'habitude". continue Joseph Orsini qui annonce pas moins de 360 équipes inscrites. "Cette fois nous avons dû fermer les inscriptions il y a plus de 2 mois, afin de pouvoir maintenir le site en centre-ville".



Le rendez-vous est donné à tous ceux qui souhaitent passer un excellent moment à Lisula.