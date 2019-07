"L’Escale plage" d'Algajola n°1 du Top 10 français des hôtels respectueux de l’environnement

Plusieurs établissements corses ont décidé de prendre la situation en main en se tournant vers une démarche écoresponsable.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont récompensés de leurs efforts puisque dans un classement publié par notre confrère de C News, trois établissements insulaires figurent dans le Top 10 des hôtels les plus écolos de France.

Mieux même, l'un d'eux, l'Hôtel "L'Escale Plage" d'Algajola en Balagne figure tout simplement à la 1ère place de ce classement et l'on retrouve aussi à la 9e place l'Hôtel "Les Calanques" d'Ajaccio et à la 10e place l'Hôtel Résidence de C ala Rossa à Lecci de Porto-Vecchio.



Honneur donc à l'Hôtel "L'Escale Plage" situé dans la petite station d'Algajola, au coeur de la microrégion de Balagne, entre Calvi et l'Ile-Rousse.

En s'engageant dans cette démarche écoresponsable, comme leurs homologues, dans un contexte de réduction des ressources naturelles et de lutte contre le réchauffement climatique,

l’hôtel L’Escale plage a décidé de valoriser auprès de sa clientèle la démarche environnementale qu’il a engagé dès 1996.

Il obtient en 2018, son International Environnemental Award « Green Key »,

premier label environnemental international pour l’hébergement touristique.



Dans un esprit d’amélioration continue, il contribue activement à l’utilisation d’énergie renouvelable, aux économies d’énergie et d’eau, à la réduction de la production de déchets, et à l’amélioration de l’environnement local.

Il obtient en 2019, son étiquette environnementale avec l’excellente note de A.

L'impact environnemental d'une nuitée à L’Escale Plage est calculé par le logiciel Winggy®

à partir de ses consommations d'énergie, d'eau, et des consommables utilisés dans l'établissement sur une année.

Les postes analysés sont les suivants : chauffage, climatisation, éclairage, eau, équipements électriques et électroménagers, piscine, espaces verts, produits alimentaires, produits d’accueil, d’entretien et linge.

L’étiquette environnementale est officialisée par le Ministère de la Transition écologique et solidaire

en mars 2017.

Elle est également soutenue par l’ADEME et l’ONU Environnement.

C’est ainsi qu’il s’empare en 2019, de la 1ère place du Top 10 français

des hôtels respectueux de l’environnement !

Ce classement a été dévoilé en juillet 2019 par l’agence Betterfly Tourism qui accompagne hôtels, restaurants, spas, campings et territoires dans la maîtrise de leurs performances environnementales et économiques.



Un grand bravo donc au gérant de l'Hôtel de"L’Escale plage – Aregnu plage - Laurent Loverini et à la directrice commerciale Pascale Bicchieray ainsi qu'à la Direction des deux autres établissement figurant dans ce classement.