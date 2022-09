L'Erea d'Ajaccio a participé au World Cleanup Day : une grande journée de nettoyage participatif

Sous l’impulsion de l’équipe enseignante et éducative et le souhait des élèves de protéger leur environnement, l'EREA d'Ajaccio a banalisé, de nouveau cette année, la matinée du vendredi 23 septembre pour permettre, à tous les élèves de l'établissement, de participer à cette action.Certaines classes, au total 108 élèves, encadrées par les professeurs et les assistants d'éducation, sont parties à pied sur les abords de l'établissement, d'autres ont pris le bus de ville pour se rendre sur les plages des Sanguinaires. Les plus sportifs ont fait du plogging sur les crêtes.L’opération "Nettoyons la nature" est un projet éducatif permettant de sensibiliser les élèves à la notion de déchet et à la manière dont les humains les considèrent. Elle offre une occasion de mettre les élèves en situation de constater l’irresponsabilité de certains comportements humains, d’en mesurer les impacts à court et long terme. Cela représente une opportunité pédagogique forte pour mettre en place des débats d’idées en adéquation avec les programmes d’éducation à la citoyenneté.