L’Ecole nationale supérieure maritime ouvre un centre de concours en Corse

Pour la première fois de son histoire, l’Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) ouvre un centre de concours en Corse. Les lycéennes et lycéens résidant sur l'île auront désormais la possibilité de présenter le concours de navigant ingénieur à Ajaccio. La première session aura d'ailleurs lieu les 11 et 12 mai à l’Institut national supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE), Boulevard Albert 1er.Les jeunes corses pourront présenter le concours de navigant ingénieur soit un diplôme Bac+5, qui ouvre sur des perspectives de carrières attractives et diversifiées. Le cursus de l’ENSM est fondé sur une formation scientifique et technique constituée de cours théoriques, de mises en situations professionnelles sur installations réelles, simulées et de stages embarqués.En cinq ans et demi après le baccalauréat, la formation crée des officiers polyvalents (pont et machine) de la marine marchande auxquels elle délivre le diplôme d’études supérieures de la marine marchande et le titre d’ingénieur reconnu par la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI). La formation prépare également aux carrières de l’ingénierie maritime.Dans un contexte de fort recrutement d’officiers, cette initiative née d’un partenariat entre l’ENSM et CORSICA linea, avec le soutien de l’académie de Corse, accompagne la volonté de l’ENSM et de sa Directrice générale Caroline GREGOIRE, de renforcer l’attractivité de l’Ecole auprès des jeunes. D’autre part, elle traduit l’ambition de CORSICA linea d’œuvrer au développement de la filière maritime insulaire, source d’emplois à haute valeur ajoutée, notamment pour la jeunesse.Selon Pierre-Antoine VILLANOVA, Directeur général de CORSICA linea : « La tenue du concours de navigant ingénieur en Corse vise à faciliter l’accès des jeunes insulaires à une opportunité de formation, hautement qualifiée. L’action collective de l’ENSM, de notre compagnie et de l’académie de Corse prouve qu’il est toujours possible d’enrichir lesopportunités de formations en Corse et de conduire une action sociétale forte, faisant sens pour la jeunesse et son avenir ».L’académie de Corse participe à l’organisation de cette première session du concours. Cela s’inscrit dans le cadre de la convention, signée en mai 2019 par CORSICA linea et le rectorat, pour faire découvrir les métiers maritimes à la jeunesse insulaire, favoriser la réussite de leur orientation et leur insertion professionnelle.Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et jusqu’au 6 avril à midi sur le site internet www.supmaritime.fr