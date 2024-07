L’Assemblée de Corse adopte le plan de prévention et de gestion des déchets

Le tri comme « épine dorsale »



Pour décliner la mise en œuvre du plan dont l’objectif est de « créer les conditions d’une gestion vertueuse et pérenne des déchets pour les douze prochaines années »,, le président de l’OEC indique que « 8 orientations et 30 objectifs et 100 actions y sont décrites méthodiquement afin de répondre expressément aux dispositions réglementaires en vigueur tout en proposant des dynamiques opérationnelles efficientes ». « Il s’agira de donner la priorité à la prévention, à l’évolution des comportements de consommation et à la réduction de la production de déchets, de développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, d’augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière ou organique en orientant les déchets concernés vers des filières de tri et/ou de valorisation existante ou à développer, de soutenir les installations de tri améliorant la valorisation matière et réduisant les déchets à l’enfouissement, et d’assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles », énumère-t-il.



Dans ce droit fil, il affirme haut et fort que « le tri n’est ni plus ni moins que l’épine dorsale du plan » et note que la « mise en œuvre de ce nouveau plan impose un changement de paradigme dans les procédures de suivi et de pilotage des actions liées à la prévention et à la gestion des déchets ». Il précise également « assumer la valorisation énergétique d’au moins 70% des déchets qui ne peuvent être valorisés sous forme matière et organique ». « Ce n’est ni plus ni moins que cette part qui sera traitée en termes de valorisation énergétique et qui évitera d’aller à l’enfouissement. Cela arrivera donc en bout de chaine de tri et de surtri », abonde-t-il en glissant en outre que la « valorisation énergétique est imposée par l’Europe sous la forme de la hiérarchie du mode de traitement ». Il soutient en outre que cette valorisation énergétique qui prendra la forme d’une biomasse qui pourra fonctionner au bois ou avec des Combustibles Solides de Récupération (CSR) permettra de « produire de l’électricité et viendra contribuer à la PPE qui se construira en termes d’énergie au niveau de la Corse ». Un point que Guy Armanet présente comme « une opportunité » pour « l’autonomie énergétique de la Corse à horizon 2050 », le tout dans un contexte où les deux seuls centres d’enfouissement de l’île sont en situation de saturation et que la réglementation impose que seuls 10% des déchets ne soient plus enfouis d’ici 2035, alors que la Corse présente des performances de tri en deçà des valeurs et moyennes françaises et européennes. « Les travaux d’élaboration du Plan ont étudié deux scénarios : l’un strictement réglementaire et l’autre plus ambitieux. Il en résulte que le scénario réglementaire serait déjà très difficile à respecter. Il faudrait en effet que dès aujourd’hui, 100 % des usagers et acteurs économiques changent radicalement leurs habitudes et réduisent leurs déchets très massivement tout en augmentant très largement les gestes de tri », soulève le président de l’OEC.





« Des questions qui restent sans réponse »



« Ce plan aurait pu s’appeler l’Arlésienne », réagira Marie-Thérèse Mariotti sur les bancs d’Un Soffiu Novu au terme de la présentation, « Il a été retiré tellement de fois qu’on ne sait même plus quand il aurait dû être présenté ». « Depuis votre arrivée aux responsabilités il y a presque 10 ans, nous assistons aujourd’hui à un rétro pédalage impressionnant. L’échec de vos mandatures passées sur ce dossier emblématique est à mettre sur le compte du manque de choix politiques claires, voire de mauvais choix politiques qui ont été faits sur ce dossier. Ceci dit, ce plan marque un changement de cap vers plus de pragmatisme, mais subsiste toujours des incohérences entre certains propos et des actes », poursuit l’élue de droite. Si elle concède partager certains « fondamentaux » à l’instar du « principe de la gestion publique, de la nécessité de mettre les moyens sur le tri, de la valorisation énergétique, des centres de traitement et de valorisation et surtout de l’accompagnement des intercommunalités sur la collecte », elle regrette : « Ce qui nous gêne un peu c’est le nombre de centres de tri et de valorisation. Ce n’est pas tranché et cela nous gêne beaucoup. C’est d’autant plus incompréhensible que vous prêcher pour une territorialisation du traitement ». Elle déplore par ailleurs que certaines questions « restent sans réponse, notamment sur le poids des professionnels, sur la responsabilisation des gros producteurs de déchets en amont, sur le réemploi du secteur du BTP ». « Ce n’est pas vraiment un bon plan mais au moins il existe. Nous ne serons plus la seule région française sans PTPGD », souffle-t-elle encore.