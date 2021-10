L'Assemblea di a ghjuventù recherche des nouveaux conseillers

Qu'est-ce que cette assemblée des jeunes ?

Constituée en juillet 2016, l'Assemblea di a ghjuventu est chargée d’assurer la consultation de la jeunesse insulaire et de favoriser son implication auprès des institutions. Elle fait partie, avec le Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel ainsi que la Chambre des Territoires, des trois organes consultatifs de la Collectivité de Corse. Elle assure au plus haut niveau du cadre institutionnel corse l’expression de la jeunesse insulaire. Depuis son installation en avril 2017, cette institution a permis à ses membres de porter la voix de la jeunesse de l’ile sur de nombreux sujets.





Pour qui ? Outre la parité nécessairement assurée, le jury sélectionnera les candidatures à partir des critères suivants (par ordre d’importance) : tendre vers l’équilibre sociologique de la Corse ; apprécier le degré de motivation et les compétences personnelles de l’intéressé ; tendre vers l’équilibre géographique de la Corse. Dans cet esprit, il évitera les candidatures émanant d’étudiants ou de lycéens relevant des deux premiers collèges. Le jury établira une liste complémentaire de 10 dossiers pouvant éventuellement être retenus par la suite en cas de vacance d’un poste.





Comment candidater ?

L’appel concerne les jeunes âgés de 16 à 29 ans. Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par mail ou courrier jusqu’au 24 octobre inclus. La liste des pièces à fournir est disponible sur le site de l’Assemblea di a Giuventù.

( 7 membres) : Danielle ANTONINI, Anna Maria COLOMBANI, Marie He- lene CASANOVA SERVAS, Petru Antone FILIPPI, Don Joseph LUCCIONI (ancien conseiller à l’Assemblea di a Giuventù), Marie Antoinette MAUPERTUIS et Paola MOSCA.(4 membres) : Didier BICCHIERAY, Christelle COMBETTE, Jean Michel SAVEL- LI et Charlotte TERRIGHI(2 membres) : Josepha GIACOMETTI-PIREDDA et Julia TIBERI(1 membre) : Marie Claude BRANCA