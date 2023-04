L’Ajaccien Thibault Gire (CTCA) vainqueur du Cross-Duathlon du Prunello

Les poussines et les poussins étaient les premiers en lice. Dans ces catégories, le CTCA a réalisé un sans-faute avec les victoires de Titouan Genet-Drouet et Manon Pieri-Varaldo. Cela était également le cas chez les pupilles avec les succès de Maxime Dimeglio et Rose Genebrier.

Le club ajaccien poursuivait dans cette même voie chez les benjamines et les benjamins grâce à Lisa Pélissier et Thomas Portalier, avant que le Calvi X Tri ne vienne interrompre cette suprématie, Leonel Mutrel et Céleste Boustatin s’imposant en minimes.





A midi démarrait l’épreuve-reine, sur un tracé très sélectif, à partir des cadets avec 3 km de course à pied, 15 km de VTT et encore 1,5 Km de course à pied.

Le favori de l’épreuve Thibault Gire du CTCA l’a emporté en 1h04’55 devant Théo Michel à 1’47. et le cadet Ratib Bahi (Calvi XTri) en 1h13’06. Karine Bodineau, également, licencié au CTCA, s’est imposée en 1h21’31. Audrey Brillouet (Tri Olibike) et Chantal Sandeau (I Cignali Sartinesi) terminent respectivement deuxième et troisième.