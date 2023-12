L'Académie de Corse et l'OEHC s'allient pour préserver la ressource en eau

Un moment clé dans la politique de sensibilisation des élèves à l'environnement mise en place par le Rectorat de Corse et la Collectivité de Corse a eu lieu ce jeudi matin au à Ajaccio, avec la signature d'une convention de partenariat entre l'Académie de Corse et l'Office d'Équipement Hydraulique. Sous l'égide du recteur Jean-Philippe Agresti et du président de l'Office d'Équipement Hydraulique et Conseiller exécutif en charge de la politique de l’eau, Gilles Giovannangeli, cette alliance éducative s'étendra sur la période 2023-2026.



Un engagement en faveur de l'éducation au développement durable

Cet accord revêt une importance cruciale dans le contexte de l'éducation au développement durable (EDD), visant à sensibiliser les élèves aux enjeux vitaux de la gestion responsable de l'eau. L'objectif majeur est d'inculquer dès le plus jeune âge des valeurs et des comportements éco-responsables, participant à la formation de citoyens conscients des enjeux environnementaux. La portée de cette convention s'étend de la maternelle au lycée, touchant ainsi tous les niveaux scolaires. Parmi les axes de sensibilisation prévus, on compte la présentation du contexte et de la ressource en eau en Corse, la promotion de gestes écoresponsables, l'éducation des élèves avec un impact indirect sur leurs parents, ainsi que la découverte des réseaux d'eau en Corse. Des visites sur le terrain viendront compléter ces activités, offrant une expérience éducative concrète.



Le recteur a souligné l'importance de cette initiative éducative : "Il est de notre responsabilité d'éduquer les futures générations aux enjeux environnementaux. Ce partenariat avec l'Office d’Équipement Hydraulique de Corse permettra de concrétiser cet enseignement, façonnant ainsi des citoyens engagés pour la préservation de notre patrimoine naturel." De son coté, le président de l’Office d’Équipement Hydraulique de Corse, a exprimé sa satisfaction quant à cette collaboration : "La préservation de nos ressources hydrauliques est une mission collective. Ce partenariat avec l'académie de Corse marque un engagement fort en faveur de la sensibilisation précoce à la gestion durable de l'eau, un enjeu crucial pour notre île."



Cette collaboration entre l'Académie de Corse et l'Office d’Équipement Hydraulique de Corse s'inscrit comme une initiative pionnière dans l'éducation au développement durable, renforçant ainsi le lien entre éducation, environnement et citoyenneté.