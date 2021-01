L’AUE et EDF main dans la main pour l’efficacité énergétique de la Corse

« Un événement vertueux », c’est ainsi que le président de l’AUE Jean Biancucci qualifie la convention passée ce mercredi 6 janvier avec EDF. Fruit d’un an de travail « main dans la main » entre les deux acteurs, le document signé constitue « une étape importante », en conformité « avec les engagements pris des 2015 » en termes d’économies d’énergie.



Des objectifs partagés par le directeur d’EDF Corse Patrick Bressot, pour qui « l’efficacité énergétique est la clé de voûte du système ». Dans ce cadre, la convention confie à l’AUE le pilotage et la mise en œuvre de six actions structurantes : la rénovation des logements collectifs et notamment sociaux, des logements individuels et de l’éclairage public, le développement de la filière « bois énergie » et celui de filière solaire thermique « individuel » et « collectif », pour une enveloppe totale de 71 millions d’euros, investie sur quatre ans.



Une optimisation qui devrait permettre d’économiser « l’équivalent de la consommation annuelle des villes de Corte et Porto-Vecchio » détaille le président de l’Exécutif Gilles Simeoni. Et des mesures qui pourraient réduire les factures des particuliers, « jusqu'à 100 euros d'économies par mois pour redonner du pouvoir d’achat » aux Corses, mais aussi celles des entreprises et des communes.



« Un pas considérable » sur la route vers l’autonomie énergétique, qui reste l’objectif affiché à l’horizon 2050. « Cela nécessite de faire porter deux tiers des efforts sur la maîtrise de l’énergie, et un tiers sur le développement des énergies renouvelables » explique le président de l'Exécutif. « Aujourd’hui, on passe de la décision politique à l’opérationnel » résume Jean Biancucci. Une nouvelle phase qui en son temps, pourra faire l’objet d’une évaluation : « On aura l’occasion de rendre compte de notre travail » promet le président de l’AUE.