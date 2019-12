L'ACA "tombe" à Troyes

Il y a des matchs dont l’issue fait mal. Ce Troyes-ACA en fait incontestablement partie. Pour ne pas avoir converti sa supériorité an tableau d’affichage en première période, le club ajaccien s’est fait punir une première fois à quelques secondes de la pause. Sur un coup de pied arrêté. Et si, bien que dominé au retour des vestiaires par des Troyens plus entreprenants, il croyait avoir fait le plus dur en égalisant à un quart d’heure de la fin…Avant de céder une deuxième fois sur un pénalty litigieux alors qu’il restait deux minutes à jouer dans le temps règlementaire. Comme face à Lens la semaine dernière, l’ACA a pêché offensivement en première période…

Car dans ce match à six points entre le 3e et le 4e du classement, ce sont les « rouge et blanc » qui vont, en effet, le mieux rentrer. Grâce à un jeu plus fluide alternant la profondeur et les couloirs, ils font souffrir une défense auboise en difficulté durant près d’une demi-heure. Au passage, Cavalli, Bayala ou Tramoni seront tout près d’ouvrir le score. Mais les locaux font le dos rond avant de planter une première banderille à la dernière minute de la première période. Auparavant, premier signe avant-coureur, une tête de Souaré sur la barre (40e). Finalement, dans les arrêts de jeu, Kouyatié ouvre le score de la tête sur corner.

Un pénalty sévère

Un but qui fait du bien aux Troyens, lesquels vont faire l’essentiel du jeu après la pause. L’ACA recule et subit les assauts adverses mais Leroy sort le grand jeu à plusieurs reprises et permet aux Ajacciens de rester dans le match. En fin de rencontre, sur une balle en profondeur, Bayala dévie pour Courtet dont la volée trompe le portier aubois (81e). L’ACA a fait le plus et s’achemine vers un point mérité au vu de la rencontre. Mais M.Gautier désigne le point de pénalty à la suite quand Bedia s’écroule dans la surface (90e). Pas évident. Tardieu exécute la sentence (90e). Au bout du temps additionnel, Courtet adresse une magnifique volée sur un centre mais Gallon effectue un arrêt réflexe. Dommage…Deuxième défaite consécutive pour l’ACA qui boucle le cycle aller en 4e position avec cinq longueurs sur son adversaire du jour…

Football Ligue 2 19e journée

Stade de l’Aube

Troyes bat ACA Troyes bat ACA 2-1 (1-0)

Temps frais

Spectateurs : 8000 environ

Arbitre : M. Gautier

Buts : Kouyaté (45+1) ; Tardieu (90e s/p.) pour Troyes

Courtet (81e) pour l’ACA

Avertissements :

Ba (24e), Souaré (79e) pour Troyes

M.Tramoni (31e), Cavalli (61e), Bayala (74e), Diallo (87e), Sollacaro (90e +6)

ESTAC

Gallon-El Hajjam, Giraud (cap.), Kouyaté, Salmier, Souaré- Raveloson (Tchibembé 71e), Barthelmé (Sacko 83e), Tardieu- Bedia, Ba (Chambost 90e+1)- ent : L. Battles

ACA

Leroy- Diallo, Choplin, Avinel, Huard- Coutadeur, Laçi- Bayala, Cavalli (cap.) (Courtet 66e), M.Tramoni (Flips 59e)- Cluypers (L. Tramoni 81e)- ent : O. Pantaloni



Une défaite qu'Olivier Pantaloni a eu du mal à digérer

"On aurait aimé perdre dans d’autres conditions. Sur le penalty, on reproche à Bayala de tirer le maillot alors que ce n’est pas le cas. Le plus difficile était de revenir dans ce match car on sait que Troyes défend bien. On avait fait le plus dur. S’incliner sur une telle situation, c’est rageant."